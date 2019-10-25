Google Pixel 4 hakkında bilmeniz gerekenler

Google Pixel 4’ün çok da üst seviye bir tasarımı yok aslında. Çoğu firmanın “ekran çerçeve oranı” üzerine çalışmalar yaptığı son dönemde, Pixel 4’te böyle bir iddia mevcut değil. Zira ön kısımdaki büyük siyah boşluklar fazlasıyla dikkat çekici. Metal çerçeveye sahip ürünün arka tarafına baktığımızda ise, çıkıntılı bir kare çerçeve içine konumlandırılmış dual kamera sistemini görüyoruz. Evet, yalnızca 2 kamera var. Tabii böyle deyince “Nasıl yani, iki kamera az mı?” diye sorulabilirdi belki, ama artık 5-6 kameralı telefonlardan söz edilen bir dönemdeyiz.
Pixel 4’ün 5.7 inç değerde ekranı var ve FHD+ çözünürlük sunuyor. Ekran boyutu itibarıyla telefonun tek elde rahatlıkla kullanılabileceğini düşünüyoruz. Çözünürlük tarafında ise çok üst seviye bir çözüm sunulmamış gibi.
Ürünün en dikkat çekici taraflarından bir tanesi, Snapdragon 855 çipsetle geliyor olması ve saf, en güncel Android deneyimini sunuyor olması. Bu sayede de Google Play Store’daki tüm oyun ve uygulamaları rahatlıkla çalıştırabilecek güçte.
Tekrar kamera tarafına gelecek olursak, ürünün arka tarafındaki dual kamera sisteminin fotoğraf ve video çekimlerinde çok başarılı olduğu belirtiliyor. İkinci kamerayı ise bokeh efekti için kullanabiliyorsunuz. Evet, üründe geniş açılı çekim özelliği yok. Çünkü Google yetkililerinin belirttiğine göre Pixel kullanıcıları, kamerada kayıpsız zoom özelliğini daha çok önemsiyor ve yetkililer de bu tarafa odaklanmış.
Telefonun kamerasında 4K 60 FPS video çekim özelliği de yok. “Niye yok?” diye soracak olursanız, buna da bir cevap var. Belirtilene göre şu an genellikle 1080p 60FPS çekimler tercih ediliyor, 4K 60 üzerine çok ilgi yok. Bu sebeple de Google’dan bu yönde hamle gelmemiş. Yine de telefonda 4K 30FPS çekim özelliğinin olduğunu belirtelim.
Pixel 4’ün hem gelişmiş bir yüz tanıma ve yüz tanıtarak online alışveriş yapma sistemi hem de Motion Sense sistemi var. Yani telefona dokunmadan, el hareketlerinizle pek çok işlem gerçekleştirebileceksiniz. Müzik arşiviniz arasında gezintiye çıkma, alarmı ya da gelen aramayı tek hareketle kapatmak gibi.
Ürünün 2800mAh pili var ve bu pil, 18w hızlı şarj desteğiyle geliyor. Yapılan bazı incelemelerde, pil performansının daha iyi olabileceği belirtilmiş.
Google Pixel 4 teknik özellikleri:
5.7 inç büyüklüğünde 1080 x 2160 çözünürlüğünde 90Hz tazeleme hızına ve Ambient EQ özelliğine sahip OLED ekran
Qualcomm Snapdragon 855 Mobile Platform yonga seti
Pixel Neural Core (Yapay Zeka işlemcisi)
6 GB RAM
64 GB / 128GB dahili depolama seçenekleri
12 Megapiksel Dual-Pixel kamera + 16 Megapiksel telephoto kamera
2.800 mAh kapasiteli batarya
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0
USB Type-C giriş
Motion Sense özelliği
Yüz tanıma sistemi
Stereo hoparlörler
Titan M güvenlik modülü
Android 10 işletim sistemi
Fiyatlar:
64GB – 799 dolar, yani 4685 TL
128GB – 899 dolar, yani 5272 TL
Bu fiyatlara ek olarak Türkiye’ye getirme ve kayıt masraflarını da göz önünde bulundurmalıyız.
Okuyucu Yorumları 0 yorum