Google Pixel 4 hakkında bilmeniz gerekenler

Google Pixel 4’ün çok da üst seviye bir tasarımı yok aslında. Çoğu firmanın “ekran çerçeve oranı” üzerine çalışmalar yaptığı son dönemde, Pixel 4’te böyle bir iddia mevcut değil. Zira ön kısımdaki büyük siyah boşluklar fazlasıyla dikkat çekici. Metal çerçeveye sahip ürünün arka tarafına baktığımızda ise, çıkıntılı bir kare çerçeve içine konumlandırılmış dual kamera sistemini görüyoruz. Evet, yalnızca 2 kamera var. Tabii böyle deyince “Nasıl yani, iki kamera az mı?” diye sorulabilirdi belki, ama artık 5-6 kameralı telefonlardan söz edilen bir dönemdeyiz.

Pixel 4’ün 5.7 inç değerde ekranı var ve FHD+ çözünürlük sunuyor. Ekran boyutu itibarıyla telefonun tek elde rahatlıkla kullanılabileceğini düşünüyoruz. Çözünürlük tarafında ise çok üst seviye bir çözüm sunulmamış gibi.

Ürünün en dikkat çekici taraflarından bir tanesi, Snapdragon 855 çipsetle geliyor olması ve saf, en güncel Android deneyimini sunuyor olması. Bu sayede de Google Play Store’daki tüm oyun ve uygulamaları rahatlıkla çalıştırabilecek güçte.