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Google Pixel 4 modeli bugün videoda ortaya çıktı

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TEKNOLOJİ  | 08.09.2019 08:26 | Son Güncelleme

Google, yeni amiral gemisi modeli ile Ekim ayında karşımıza çıkacak. Pixel 4 ve Pixel 4 XL olarak isimlendirilmesi beklenen bu modellerin, tasarımsal açıdan artık Premium bir deneyim sunacağı söyleniyordu.

Google Pixel 4 modeli bugün videoda ortaya çıktı

Plastik kasadan vazgeçecek olan Google, geçtiğimiz aylarda Pixel 4 hakkında ipucu vermişti. Bu ipucundan sonra bugün de Pixel 4’ün kanlı canlı videosu ortaya çıktı.

Pixel 4, Google’ın da söylediği gibi ikili kamera kurulumu ile gelecek. iPhone 11 modellerinde olacağı gibi kare bir şeklin içerisine yerleştirilecek olan bu kameraların DxOMark‘ta 4 kameraları telefonları ağlatacağından eminim. Google, telefonun arka bölümünde söylendiği gibi plastik yerine cam bir tasarım kullanacak.

Premium bir deneyim sunmayı hedefleyen Pixel 4, çentiksiz ekran ile gelerek iPhone 11’e tokat gibi bir cevap verecek gibi görünüyor. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 855 Plus yonga seti ve minimumda 6 GB RAM‘den alacak olan Pixel 4’ün, 900 dolar bandında fiyat etiketine sahip olacağını düşünüyorum. Son olarak yeni modellerin kutusundan Android 10 sürümü ile çıkacağını belirtelim.

Google Pixel 4 videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
Google Pixel 4

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