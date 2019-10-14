Google Pixel 4 modeli ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı

Çin tarafından öncülüğü yapılan 5G teknolojisi neredeyse bütün akıllı telefon üreticileri tarafından tercih edilmeye çalışılıyor. Her ne kadar Huawei bu konuda öncü olsa bile, ABD ambargosu şirketin kan kaybetmesine neden oldu. Google tam da böyle bir ortamda 5G Teknolojisine yönelik yatırımlar yapıyor.

Akıllı telefonlara 5G sisteminin getirilmek istenmesi yeni bir durum değil. Büyük şirketler kendi akıllı telefon modellerinde bu sistemi kullanmaya çalışıyor.

Huawei de, kendi akıllı telefonlarında 5G kullanabilmek için yeni sistemler denemeye çalışıyor. Ancak asıl bombayı Google patlattı. Şirket, herkes tarafından merakla beklenen Pixel 4 modelinde büyük bir ihtimalle 5G kullanacak. Böylece bu teknolojinin neredeyse bütün dünyada kullanımı sağlanmış olacak.

Her ne kadar yakın bir zaman içerisinde 5G kullanımının yaygınlaşması beklenmese bile, muhtemelen ilerleyen zamanlarda birçok kişi tarafından tercih edilecektir. Peki sizce Pixel 4 modelinde 5G kullanılması satış rakamlarında artış sağlayacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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