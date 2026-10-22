iPhone Duo’nun ilk incelemeleri yayımlandı: İşte gelen eleştiriler

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo için beklenen incelemeler yayımlandı.

İLK KATLANABİLİR IPHONE IPHONE DUO NASIL BULUNDU?

The Verge’den Nilay Patel ve Allison Johnson, iPhone Duo’yu pahalı, birçok açıdan ödünler içeren ancak aynı zamanda eğlenceli bir ilk nesil ürün olarak değerlendirdi.

İncelemeye göre cihazı kullanmak son derece sinir bozucu olabiliyor. Hatta bir işi halletmek için standart düz gövdeli telefonlarına geri dönmek çoğu zaman rahatlama hissi veriyor. Bununla birlikte iPhone Duo’nun riskli ve tuhaf yanları, en iyi erken benimseyici cihazlarda olduğu gibi eğlenceli. Patel ve Johnson’a göre cihaz bir ürün olarak eksik, ancak bir fikir olarak işlerin nereye gittiğini gösterecek kadar tamamlanmış.

Patel ve Johnson, cihazı ilk MacBook Air’e benzetti. İlk MacBook Air’in de başlangıçta kimseyi etkilemediğini, Apple’ın doğru sonuca ulaşması için kapsamlı bir yeniden tasarım gerektiğini ve ardından cihazın tüm sektöre hâkim olduğunu hatırlattılar.

A20 PRO İŞLEMCİSİ PERFORMANS TESTLERİNDE DİKKAT ÇEKTİ

Gizmodo’dan Raymond Wong, iPhone Duo’nun performansını değerlendirdi. Cihazda, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde de kullanılan A20 Pro işlemcisi bulunuyor.

Bu işlemci 6 çekirdekli CPU, 7 çekirdekli GPU ve çift 16 çekirdekli Neural Engine içeriyor. Wong, iPhone 18 Pro modellerinden iPhone Duo’ya geçiş yaptığında genel performansta kayda değer bir yavaşlama hissetmediğini ifade etti.

Wong’a göre iPhone 18 Pro modellerindekinden küçük olsa da cihazdaki buhar odası, uygulamalar tüm CPU ve GPU çekirdeklerini kullandığında yavaşlamayı önleyecek şekilde soğutma konusunda başarılı bir iş çıkarıyor. Apple’a göre buhar odası, iPhone 17 Pro’ya kıyasla yüzde 35'e kadar daha yüksek uzun süreli performans sağlanmasına yardımcı oluyor.

Wong’un Geekbench 7 testlerinde iPhone Duo ile iPhone 18 Pro neredeyse aynı sonuçları elde etti. Üç testin ortalamasına göre iPhone Duo, tek çekirdekte 4.002, çoklu çekirdekte 10.728 ve GPU testinde 60.608 puana ulaştı.

Samsung Galaxy Z Fold8 ise aynı testlerde tek çekirdekte 3.112, çoklu çekirdekte 10.438 ve GPU testinde 17.331 puan aldı. Wong’a göre bu sonuçlar, Galaxy Z Fold8'in tek çekirdekte iPhone Duo’dan yüzde 22, GPU’da ise yüzde 71 daha az güçlü olduğunu gösteriyor.

UYGULAMA UYUMLULUĞU IPHONE DUO’NUN ÖNEMLİ EKSİKLERİNDEN BİRİ

WIRED’dan Julian Chokkattu, iPhone Duo’nun iç ekranındaki kullanılmayan alanlara dikkat çekti. App Store’daki birçok üçüncü taraf uygulama henüz katlanabilir ekranın tüm genişliğini destekleyecek şekilde güncellenmiş değil.

Optimize edilmeyen uygulamalar, ekranın sağında ve solunda geniş siyah şeritlerle görüntüleniyor. Chokkattu, bazı uygulamaların ekran alanını verimli kullanabildiğini ancak diğerlerinde ciddi miktarda boş alan kaldığını belirtti.

Chokkattu, Apple’ın ilk katlanabilir telefonunu denemek isteyenlere geliştiricilerin uygulamalarını optimize etmesi için birkaç ay beklemelerini önerdi.

Öte yandan ön siparişlerde teslimat tarihlerinin kasım ayından ocak ayına kadar uzanması nedeniyle bazı kullanıcılar zaten beklemek zorunda kalabilir. Bazı siparişlerin teslimat tarihleri ise öne çekiliyor. O zamana kadar daha fazla uygulama iOS 27.1 SDK ile yeniden derlenmiş olacak.

5,4 İNÇ DIŞ EKRAN VE 7,6 İNÇ İÇ EKRAN NASIL BİR DENEYİM SUNUYOR?

CNET’ten Abrar Al-Heeti, iPhone Duo’nun 5,4 inç büyüklüğündeki dış ekranının rahat bir kullanım sunduğunu ifade etti.

Kompakt boyutlarına rağmen ekranın sıkışık hissettirmediğini belirten Al-Heeti, klavyenin ekranın yaklaşık yarısını kapladığını ve yazı yazmanın kolay olduğunu söyledi.

Al-Heeti, e-posta kontrol etmek, mesaj göndermek, taksi çağırmak ve fotoğraf çekmek gibi daha az zahmetli işler için genellikle dış ekranı kullandığını söyledi.

Daha fazla zaman veya çaba gerektiren işlemlerde ise Al-Heeti 7,6 inçlik iç ekranı kullanıyor. Google Docs üzerinde çalışmak, YouTube'dan video izlemek, fotoğraflar arasında gezinmek ve aynı anda birden fazla uygulama kullanmak, iç ekranda gerçekleştirdiği işlemler arasında.

Al-Heeti’ye göre Duo’nun mat ekranı, dış mekânlarda bile okumayı daha konforlu hâle getiriyor. Ekran altına yerleştirilen FaceTime kamerası da kullanılmadığında neredeyse görünmez hâle gelerek daha sürükleyici bir görüntüleme deneyimi sunuyor.

FACE ID YERİNE TOUCH ID KULLANILMASI ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİRİYOR

9to5Mac’ten Chance Miller, iPhone Duo’ya alışırken kendisini en fazla zorlayan değişikliğin Face ID yerine Touch ID kullanılması olduğunu belirtti.

Telefonun kilidini açmak için yalnızca ekrana bakmaya alıştığını söyleyen Miller, yan düğmedeki parmak izi sensörüne uzanmanın geriye doğru atılmış bir adım gibi hissettirdiğini ifade etti. Bununla birlikte Touch ID’nin hızlı ve güvenilir çalıştığını da vurguladı.

Miller’a göre Touch ID’nin avantajlarından biri ise telefon masa üzerinde dururken ortaya çıkıyor. Kullanıcılar cihazı kaldırmadan parmaklarını sensöre yerleştirerek kilidi açabiliyor ve bildirimlerini kontrol edebiliyor.

iPhone Duo ayrıca Apple Watch ile kilit açma özelliğini de destekliyor. Bu özellik etkinleştirildiğinde, parola korumalı ve kilidi açık bir Apple Watch takan kullanıcılar kilit ekranını yukarı kaydırarak telefonun kilidini açabiliyor.

Miller, iPhone Duo’yu Apple Watch ile kilit açma özelliğini etkinleştirmeden birkaç gün kullandıktan sonra bu özelliği açtığını ve bunun kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştirdiğini söyledi.

IPHONE DUO’NUN PİL ÖMRÜ TEST EDİLDİ

Tom’s Guide’dan Mark Spoonauer, iPhone Duo’nun pil performansını da test etti. Ekran parlaklığının 150 nit seviyesine ayarlandığı ve pil bitene kadar 5G bağlantısı üzerinden web’de gezinildiği testte cihaz, 13 saat 20 dakika dayanabildi.

Aynı testte elde edilen sonuçlar şöyle:

iPhone 18 Pro Max: 17 saat 31 dakika

iPhone Duo: 13 saat 20 dakika

Samsung Galaxy Z Fold8: 10 saat 6 dakika

Böylece iPhone Duo, pil ömründe Samsung Galaxy Z Fold8'i geride bırakırken iPhone 18 Pro Max’in gerisinde kaldı.

IPHONE DUO’NUN KAMERA SİSTEMİNDE TELEFOTO KAMERA BULUNMUYOR

iPhone Duo’nun arka tarafında iki adet 48 megapiksel kamera yer alıyor. Bunlar Fusion Main ve Fusion Ultra Wide kameralardan oluşuyor. Cihazda ayrı bir telefoto kamera bulunmuyor.

PetaPixel’den Jaron Schneider, telefonun fotoğrafçılık özelliklerine odaklanan bir inceleme yayımlarken fotoğrafçı Tyler Stalman da cihazı video incelemesinde değerlendirdi.

Kaynak: MacRumors