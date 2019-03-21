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Google Pixel’in ucuz ürünleri tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor

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TEKNOLOJİ  | 21.03.2019 08:35 | Son Güncelleme

Her ne kadar fiyat konusunda kesin bir haber olmasa bile, özellikleriyle ilgili bazı ipuçları mevcut. Fiyat ile ilgili yaklaşık olarak, 100 Dolar gibi bir indirimden bahsediliyor.

Google Pixel’in ucuz ürünleri tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor

Gelen raporlara göre Pixel 3a; 2.220×1.080 piksel çözünürlüğe sahip 5.6 inç OLED ekrana sahip olacak. Bir Snapdragon 670 yongası ile desteklenecek ve 4GB RAM, 12MP arka kamera, 8MP geniş açılı selfie kamera ve 3.000 mAh batarya bulunacak.

Pixel 3a XL ise biraz daha farklı olacak. Ürünün muhtemelen 6 inç ekranı bulunacak. Ancak bunun dışında donanım özellikleri henüz belirtilmedi.

Ayrıca söylentilere göre bu modellerde; 64GB depolama alanı, yanlarda Active Edge sensörleri, bir güvenlik yongası ve 18W hızlı şarj olduğu belirtiliyor. Ayrıca Google Pixel 3a ve Google Pixel 3a XL; beyaz veya siyah renk seçeneklerine sahip olacak.

Söylentiler doğruysa yeni modeller; Google’ın bir ton para harcamadan Pixel telefonlarına özel olan tüm yazılım ürünlerini yüklemesinin bir yolu olacak. Her iki ürünün de, çok kısa bir süre içerisinde kullanıcıyla buluşması bekleniyor.

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