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Google Pixel modelleri için güncelleme yayınlandı

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TEKNOLOJİ  | 03.07.2019 11:51 | Son Güncelleme

Google’ın kendi telefonu olan Pixel modelleri, güncellemeleri direkt alması ile iPhone’a kafa tutan tek telefon olma unvanına sahip. Google, ana güncellemelerin yanında her ay düzenli olarak sunduğu güvenlik güncellemelerini de ilk olarak Pixel modelleri için yayınlıyor.

Google Pixel modelleri için güncelleme yayınlandı

Google bugün de Temmuz ayı güvenlik güncellemesini içeren güncellemeyi Pixel telefonları için yayınladı. Güncelleme ile ayrıca bazı modellerde yaşanan sorunlar da düzeltiliyor. Düzeltilen sorunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ok Google sorunu çözülen modeller

Pixel 2
Pixel 2 XL
Pixel 3
Pixel 3 XL
Pixel 3a
Pixel 3a XL

Bootloader sorunu çözülen modeller

Pixel 3
Pixel 3 XL

EDL (Acil indirme modu) sorunu çözülen modeller

Pixel 3
Pixel 3 XL
Pixel 3a
Pixel 3a XL

Titan M performansı artırılan modeller

Pixel 3
Pixel 3 XL
Pixel 3a
Pixel 3a XL

Güncellemeyi OTA üzerinden yükleyemiyorsanız, aşağıdan model model güncellemenin Factory Image dosyalarına ulaşabilirsiniz.

Pixel 3a XL: Android 9.0 — PQ3B.190705.003 — Factory Image
Pixel 3a: Android 9.0 — PQ3B.190705.003 — Factory Image
Pixel 3 XL: Android 9.0 — PQ3A.190705.003 — Factory Image
Pixel 3: Android 9.0 — PQ3A.190705.003 — Factory Image
Pixel 2 XL: Android 9.0 — PQ3A.190705.001 — Factory Image
Pixel 2: Android 9.0 — PQ3A.190705.001 — Factory Image
Pixel XL: Android 9.0 —PQ3A.190705.001 — Factory Image
Pixel: Android 9.0 — PQ3A.190705.001 — Factory Image

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Google pixel

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