Google Pixel modelleri için güncelleme yayınlandı

Google bugün de Temmuz ayı güvenlik güncellemesini içeren güncellemeyi Pixel telefonları için yayınladı. Güncelleme ile ayrıca bazı modellerde yaşanan sorunlar da düzeltiliyor. Düzeltilen sorunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ok Google sorunu çözülen modeller



Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Bootloader sorunu çözülen modeller



Pixel 3

Pixel 3 XL

EDL (Acil indirme modu) sorunu çözülen modeller



Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Titan M performansı artırılan modeller



Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Güncellemeyi OTA üzerinden yükleyemiyorsanız, aşağıdan model model güncellemenin Factory Image dosyalarına ulaşabilirsiniz.

Pixel 3a XL: Android 9.0 — PQ3B.190705.003 — Factory Image

Pixel 3a: Android 9.0 — PQ3B.190705.003 — Factory Image

Pixel 3 XL: Android 9.0 — PQ3A.190705.003 — Factory Image

Pixel 3: Android 9.0 — PQ3A.190705.003 — Factory Image

Pixel 2 XL: Android 9.0 — PQ3A.190705.001 — Factory Image

Pixel 2: Android 9.0 — PQ3A.190705.001 — Factory Image

Pixel XL: Android 9.0 —PQ3A.190705.001 — Factory Image

Pixel: Android 9.0 — PQ3A.190705.001 — Factory Image

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