Google Pixel modelleri için güncelleme yayınlandı

Google bugün de Temmuz ayı güvenlik güncellemesini içeren güncellemeyi Pixel telefonları için yayınladı. Güncelleme ile ayrıca bazı modellerde yaşanan sorunlar da düzeltiliyor. Düzeltilen sorunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Ok Google sorunu çözülen modeller
Pixel 2
Pixel 2 XL
Pixel 3
Pixel 3 XL
Pixel 3a
Pixel 3a XL
Bootloader sorunu çözülen modeller
Pixel 3
Pixel 3 XL
EDL (Acil indirme modu) sorunu çözülen modeller
Pixel 3
Pixel 3 XL
Pixel 3a
Pixel 3a XL
Titan M performansı artırılan modeller
Pixel 3
Pixel 3 XL
Pixel 3a
Pixel 3a XL
Güncellemeyi OTA üzerinden yükleyemiyorsanız, aşağıdan model model güncellemenin Factory Image dosyalarına ulaşabilirsiniz.
Pixel 3a XL: Android 9.0 — PQ3B.190705.003 — Factory Image
Pixel 3a: Android 9.0 — PQ3B.190705.003 — Factory Image
Pixel 3 XL: Android 9.0 — PQ3A.190705.003 — Factory Image
Pixel 3: Android 9.0 — PQ3A.190705.003 — Factory Image
Pixel 2 XL: Android 9.0 — PQ3A.190705.001 — Factory Image
Pixel 2: Android 9.0 — PQ3A.190705.001 — Factory Image
Pixel XL: Android 9.0 —PQ3A.190705.001 — Factory Image
Pixel: Android 9.0 — PQ3A.190705.001 — Factory Image
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