Google Play Pass sistemini test ediyor

Google’ın Android platformunda Play Pass sistemini test ettiği bugün ortaya çıktı. Play Pass sistemi isminden de anlayacağınız gibi sadece Android cephesinde kullanıma sunulacak. Bu üyelik sistemi ile Android kullanıcıları reklam görmeden ve uygulama için satın alma seçeneklerine maruz bırakılmadan sistemde yer alan uygulamalara ve oyunlara erişebilecek.
Tabii bu erişim için Android kullanıcılarının ayda 4.99 dolar ödemesi gerekiyor. Şimdilik test aşamasında olan Play Pass sisteminin Android Q sürümü ile Amerika’da ve belli başlı Avrupa ülkelerinde kullanıma sunulması bekleniyor.
Bu tip abonelik sistemleri ilk bakışta çok güzel görünebiliyor. Ancak servislerin artması ile kullanıcıların harcamaları da doğru orantıda artıyor. Şahsen 5-6 adet servise her ay 100 TL’nin üzerinde ücret ödüyorum. Daha buna Apple TV+, Apple Arcade ve uzun süre önce dondurduğum Xbox Game Pass dahil değil. Peki, siz hangi servislere abonesiniz?
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