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Google Stadia adeta interneti sömürüyor

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Teknoloji ve yazılım dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Google, oyun streaming servisi Stadia’yı yıl içerisinde duyurmuştu. Kısa süre önce Stadia, dünyanın bazı bölgelerinde kullanıma sunuldu. Zaten ne olduysa bu aşamadan sonra oldu.

Google Stadia adeta interneti sömürüyor

Stadia, kullanıma sunulana kadar herkes bu servisin oyun konsollarının yerini alabileceğini düşünüyordu. Fakat işin aslının pek de böyle olmadığı ortaya çıktı. Stadia’nın muazzam derecede hızlı internet servislerinde bile gecikme vermesi, oyun severleri hayal kırıklığına uğrattı.

Henüz Google oyun streaming servisi Stadia’da yaşanan lag sorununa nasıl bir çözüm getireceğine ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Bu belirsizlik servisin geleceği hakkında da bazı olumsuz iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

Herşeyi bir kenara bırakırsak, Stadia’nın ne kadar internet kullandığı da merak edilen unsurlardan biriydi. Google geçtiğimiz gün bu konu hakkında bir rapor yayınladı.

Yayınlanan rapora göre, Google Stadia en düşük çözünürlükte bile yani 720p’de dahi saat başı 5 ile 10GB arasında bir internet kotası götürüyor. Eğer oyununu 4K opsiyonu ile oynamayı seçerseniz kotanızdan yaklaşık olarak 30GB eksiliyor.

Bu veriler göz önüne alındığında şimdilik Stadia’yı mobil olarak kullanmak pek de olası görünmüyor. Keza 5G teknolojisine geçilip, yeterli hız limitlerine ulaşılsa bile, Stadia için bütçeler şimdilik yetersiz kalabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Google Stadia Teknoloji

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