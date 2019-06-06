Google Stadia fiyatı ortaya çıkıyor

Hatırlanacağı üzere Google kısa süre önce Stadia isimli bir dijital oyun servisi tanıtmıştı. Stream ile oyunları herhangi bir platforma ihtiyaç duymadan oyuncularla paylaşacak olan sistemin detayları önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Google tarafından yapılan açıklamada Google Stadia ile ilgili merakla beklenen sunumun 6 Haziran’da gerçekleşeceği belirtildi. (Etkinlik Türkiye saati ile saat 19:00’da başlayacak)

Peki Google bu etkinlikte ne gibi bilgileri paylaşacak? Malum sistemin nasıl çalışacağı ve teknik donanımının ne düzeyde olduğu daha önceden yapılan bir sunumla anlatılmıştı. Şimdi ise Google’ın bu hizmet için nasıl bir fiyat politikası yürüteceğini öğreneceğiz. Oyunlar tek tek mi satılacak, yoksa Xbox One’da da yer alan Game Pass’e benzer bir abonelik sistemi mi olacak bunu Google’ın sunumu ile öğrenmiş olacağız.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Google yeni oyun servisinin 2019 sonuna kadar ABD, Kanada ve İngiltere başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde kullanıma sunulacağını açıklamıştı. Açıklanan ülkeler arasında henüz Türkiye’nin ismi yer almıyor.

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