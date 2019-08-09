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Google Stadia konsolların kökünü kazıyacak

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TEKNOLOJİ  | 09.08.2019 08:17 | Son Güncelleme

Google’ın bu yıl içerisinde tanıttığı Google Stadia, oyun sektöründe büyük bir heyecan dalgası yaratmıştı. Oyunları belli sunucular üzerinden stream vasıtasıyla oynatacak olan servis, ekranı ve internet bağlantısı bulunan her cihazı, canavar bir konsola dönüştürme yetisine sahip.

Google Stadia konsolların kökünü kazıyacak

Oyun sektöründen pek çok isim, Google’ın yeni oyun servisinin, konsolların geleceğini tehdit ettiğini düşünüyor. Hatta geniş bir kitle bu konuda hem fikir. Keza tonla para ödeyip konsol almak yerine, Stadia servisine üye olmak aynı kalitede oyunları oynamak için yeteri oluyor.

Elbette Stadia için hayli sorunsuz bir internet bağlantısına ihtiyacınız var. Dolayısıyla bu servis ilk etapta ülkemizde kullanıma sunulmayacak. En azından açıklanan ilk ülkeler arasında Türkiye yer almıyor.

Peki Stadia tam anlamıyla ne zaman kullanılmaya başlayacak? İşte bu soru 19 Ağustos’ta cevap bulacak. Google Stadia sunumunu Gamescom’un hemen öncesinde 19 Ağustos’ta TSİ ile 20:00’da başlayacak olan etkinlikte gerçekleştirecek. Heyecanla bekliyoruz.

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