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Google tatlıyı bıraktı Android 10 sürümünü tanıttı!

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TEKNOLOJİ  | 26.08.2019 08:24 | Son Güncelleme

Google, Android 1.5 Cupcake ile başlattığı tatlı macerasını bugün sonlandırdığını resmi olarak açıkladı. Geçtiğimiz aylarda duyurulan Android Q sürümünün hangi tatlı ismi olacağı merak ediliyordu. Ancak Google bugün yaptığı açıklama ile Android Q’yü tarihe gömdü ve karşımıza Android 10 ile çıktı.

Google tatlıyı bıraktı Android 10 sürümünü tanıttı!

Ekim ayında DxOMark testinde rekor kıracağına emin olduğum Pixel 4 ve Pixel 4 XL modellerinin tanıtımından sonra ilk olarak Pixel modellerine gelecek olan bu sürüm, daha sonra 3. parti telefon üreticileri tarafından da yayınlanacak.

Google’ın bu kararı almasında en büyük etken alfabenin bitecek olması gösteriliyor. Muhtemelen Google da artık daha ciddi bir yapıya bürünmek için böyle bir hamle gerçekleştirmiş olabilir. Artık bundan sonra Android sürümlerinin 10, 11, 12, 13… şeklinde gidebileceğini söyleyebiliriz.

Gelin hep birlikte Google’ın bu kararının ardından eski Android sürümlerinin isimlerine bir göz atalım.

  • Android 1.0
  • Android 1.1
  • Android 1.5 Cupcake
  • Android 1.6 Donut
  • Android 2.0 Eclair
  • Android 2.2 Froyo
  • Android 2.3 Gingerbread
  • Android 3.0 Honeycomb
  • Android 4.0 Ice Cream Sandwich
  • Android 4.1 Jelly Bean
  • Android 4.4 KitKat
  • Android 5.0 Lollipop
  • Android 6.0 Marshmallow
  • Android 7.0 Nougat
  • Android 8.0.0 Oreo
  • Android 9 Pie
  • Android 10 Q

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Anahtar Kelimeler:
Google anroid 10

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