Google tatlıyı bıraktı Android 10 sürümünü tanıttı!

Ekim ayında DxOMark testinde rekor kıracağına emin olduğum Pixel 4 ve Pixel 4 XL modellerinin tanıtımından sonra ilk olarak Pixel modellerine gelecek olan bu sürüm, daha sonra 3. parti telefon üreticileri tarafından da yayınlanacak.

Google’ın bu kararı almasında en büyük etken alfabenin bitecek olması gösteriliyor. Muhtemelen Google da artık daha ciddi bir yapıya bürünmek için böyle bir hamle gerçekleştirmiş olabilir. Artık bundan sonra Android sürümlerinin 10, 11, 12, 13… şeklinde gidebileceğini söyleyebiliriz.

Gelin hep birlikte Google’ın bu kararının ardından eski Android sürümlerinin isimlerine bir göz atalım.

Android 1.0

Android 1.1

Android 1.5 Cupcake

Android 1.6 Donut

Android 2.0 Eclair

Android 2.2 Froyo

Android 2.3 Gingerbread

Android 3.0 Honeycomb

Android 4.0 Ice Cream Sandwich

Android 4.1 Jelly Bean

Android 4.4 KitKat

Android 5.0 Lollipop

Android 6.0 Marshmallow

Android 7.0 Nougat

Android 8.0.0 Oreo

Android 9 Pie

Android 10 Q

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