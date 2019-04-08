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Google trafik yavaşlamasını bildirecek

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TEKNOLOJİ  | 08.04.2019 11:33 | Son Güncelleme

Google Haritalar, İstanbul gibi yoğun nüfuslu şehirlere nefes aldırabilecek trafik yavaşlamasını bildirme özelliği kazandı. Google, trafik konusunda daha önce de bazı denemelerde bulunmuştu.

Google trafik yavaşlamasını bildirecek

Trafikte olanlar için en önemli problemlerden bir tanesi de, her zaman için anlık durum bildirimi alabilmektir. Google, bu problemi ortadan kaldırabilmek için anlık ileti sistemi oluşturdu ve ilk etapta beta programını uyguladı. İlerleyen dönemlerde tüm kullanıcılara aynı özellik yayılmaya başladı.

Olayları anında raporlama özelliği, Google tarafından devam ettirilen bir proje ve henüz sonlanmış değil. Yakın bir zamanda; raporlama özelliği geliştirildi ve trafik yavaşlamasını anında bildirme özelliği beta olarak yayınlandı. Bu özellik yakında tüm kullanıcılar için aktif hale getirilecek.

Projenin nihai amacı; Dünyanın neresinde olursanız olun, trafik ile ilgili tüm bilgilerin sizlere anında ulaştırılabilmesi. Örneğin; İstanbul’da seyir halindeyken bulunduğunuz bölgede herhangi bir kaza olduğunu varsayalım. Google Haritalar, gideceğiniz istikamet yolunda meydana gelen kazayı anında bildirir ve böylece yeni bir rota belirlemeniz sağlanır.

Kullanıcıların bu özellikten yararlanabilmesi için navigasyon modunu açık tutmaları gerekiyor. Bu mod açıkken herhangi bir kaza veya trafik yavaşlaması durumunda, yan tarafta sohbet baloncuğu çıkıyor. Buraya tıkladığınızda, sizlere gerekli tüm bilgiler aktarılıyor.

Google Haritalar tarafından sunulacak olan bu yeni özellik, trafik sorununa çözüm olabilecek mi? Yorumlarınızı heyecanla bekliyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Google Haritalar trafik uygulaması

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