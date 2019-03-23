Google'un özel Doodle hazırladığı Abidin Dino'yu tanıyor musunuz?

Bugün Abidin Dino’nun 106. doğum günü. Sadece Türkiye’de değil dünya çapında tanınan bir isim olan Abidin Dino, karikatüristlik, yazarlık ve film yönetmenliği de yaptı. Google Doddle’ını görenler tarafından "Abidin Dino kimdir?" sorusu bugün merak edilen sorulardan oldu. İşte Abidin Dino’nun hayatına dair merak edilenler….

ABİDİN DİNO KİMDİR?

Abidin Dino, 23 mart 1913 tarihinde İstanbul'da doğdu. Doğduğu sene ailesi Cenevre'ye yerleşince 12 yaşına kadar orada büyüyen Abidin Dino, 1. Dünya Savaşı'nın ardından İstanbul'a döndü. Robert Koleji'nde başladığı eğitimini resim ve karikatüre duyduğu ilgi sebebiyle yarıda bıraktı. Aynı zamanda edebiyat'la da ilgilen Abidin Dino, o dönemde abisi Arif Dino'nun da desteğiyle kendisini tamamen sanata verdi.

HER ZAMAN YENİLİKÇİYDİ

Yarın Gazetesi'nde desenleri ve ilk kez 1931'de Artist adlı dergide de yazıları yayınlanmaya başlayan Abidin Dino, yaptığı her şeyde yenilikçiydi. 1931 ve 1932 tarihleri arasında Esrarkeşler ve Parmak İstifleri adlı dizileri hayata geçiren Abidin Dino, Pertev Naili Boratav’ın Türk Masalları ve Nazım Hikmet’in Kuvayi Milliye adlı eserlerini resimledi.