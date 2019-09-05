Google uzun zamandır beklenen Android 10 güncellemesini yayınladı

Teknoloji devi yeni Android sürümünü ilk olarak kendi telefonlarına sunuyor. Bu kapsamda, Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel XL, Pixel 3a ve Pixel 3a XL modelleri güncellemeyle kavuşuyor. Ancak Google’ın belirttiğine göre; bu sürüm Pixel ve Pixel XL modellerinin son güncellemesi olacak.

Diğer telefon üreticileri ise bu güncellemeyi tahminlerime göre en erken 2020 başı telefonlarına sunacak. Tabii bu güncellemenin dağıtımı amiral gemisinden orta segmente doğru olacaktır.

Yeni Android sürümü ile sisteme bir çok yeni API’ın eklendiğini belirtelim. Yeni Android sürümü ile karanlık temada iyileştirmeler yapılıyor, gizlilik konusunda önemli atılımlar yapılıyor ve iPhone X’teki gibi jestler Pixel modellerine ekleniyor. Daha akıcı bir deneyim sunan bu sürüm bakalım diğer telefonlara ne zaman gelecek?

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