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Google yapay zekanın ayrımcılığına savaş açıyor

keremuyanik keremuyanik
TEKNOLOJİ  | 11.05.2019 13:46 | Son Güncelleme

Teknoloji devi Google, yapay zeka sistemini ayrımcılık ve ırkçılıktan korumak için TCAV (testing with concept activation vectors) adını verdiği yeni bir sistemi deniyor.

Google yapay zekanın ayrımcılığına savaş açıyor

Çağın en büyük teknolojik icatlarından biri olan yapay zeka, getirdiği yeniliklerle beraber yarattığı sorunlarla da gündemde.

Temelini derin öğrenme (deep learning) adı verilen bir sistemden alan yapay zeka ürünler, internette bulunan mevcut verilerden öğrenerek kendi davranışlarını geliştiriyor.

Mevcut verilerde bulunan önyargı ve ayrımcılık gibi istenmeyen özellikleri de öğrenen yapay zeka ürünler, geçmişte pek çok skandala da imza atmıştı.

2016 yılında Microsoft tarafından geliştirilen ve twitterde kullanıcılarla etkileşim halinde olması hedeflenen yapay zeka hesap "Tay" çok kısa bir süre içinde gerçek kullanıcıların tweetlerinden beslenerek ırkçı ve islamofobik tweetler atmaya başlamış ve bu sebeple Microsoft, Tay'ın tweetlerine müdahale etmek zorunda kalmıştı.

AYRIMCILIĞIN ÖNÜNE GEÇME HEDEFİ

Amerikan teknoloji sitesi CNET'te yer alan habere göre, Google Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, yapay zekayı besleyen verilerde bulunan ayrımcı ön yargıları engellemek için harekete geçtiklerini bildirdi.

7 Mayıs'ta başlayan ve dün sona eren "Google I/O 2019" konferansında konuşan Pichai, TCAV sistemi ile makine öğrenmesinin çalışma yöntemlerini analiz ettiklerini ve yapay zekanın karar verme sistemlerindeki açıklarını düzeltmeye çalıştıklarını kaydetti.

Pichai, "TCAV, eğer bir yapay zeka beslendiği verilerden dolayı doktor olmak için erkek olmak gerektiği gibi bir ön yargıya sahipse bu hatayı açığa çıkarabiliyor." ifadesini kullandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Google yapay zeka

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