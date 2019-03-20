Google, yeni oyun Stream platformunu duyurdu: Stadia

Stadia, "herkes için" tasarlandığı söylenen bir oyun platformu. Oyunculara bulut tabanlı (cloud-based), 4K-60fps oyun deneyimi vaat eden platform, Google'dan Phil Harrison'a göre çok oyunculu oyunlardaki en temel ve en sık karşılaşılan sorunları çözmek için geliyor. Bu sorunların başında ise stabil olmayan internet bağlantı hızları sebebiyle yaşananlar geliyor. Donanım sorunları saymazsak tabii, ki Stadia öncelikle bunu çözecek gibi görünüyor. Platform dünyada yaygınlık kazanırsa donanım farkları oynanışı etkileyemeyecek diyebiliriz.
Harrison'ın söylediklerine göre Google, çevrimiçi oyun deneyimine tam hakim olabilecek ve bu sayede bahsi geçen sorunları minimuma indirmiş olacak. Bunu yapabilmesinin sebebi ise Stadia sayesinde oyunların Google'ın kendi makinelerinde oynanabilecek olması. Yani bir oyunun bütün görsel işlemleri ve veri akışı Google tarafında yapılacak. Bu da firmaya tam kontrol verecek ve istenmeyen sorunların önüne geçmek çok daha kolay olabilecek.
Harrison, tüm bu imkanlar sayesinde yakın gelecekte battle royale oyunlarının sunucu kapasitesinin aynı anda yüz oyuncudan binlerce oyuncuya kadar çıkabileceğini belirtti. Tüm bu gelişmeler olurken hile yazılımlarının da engelleneceğini söyledi.
Stadia'nın çapraz platform (cross-play) oynanışa da destek vereceğini ekleyelim. Tabii bu konuda top Sony, Nintendo ve Microsoft gibi diğer oyun devlerinde.
State Share
Google Stadia, oyun paylaşımlarımızı da kökten değiştirmeye geliyor. Etkinlikte yapılan duyuruya göre, Google oyun geliştiricilerine vereceği üstün bir imkanla oyunlarımızdan belirli anları paylaşma şeklimizi tamamen değiştiriyor. Şöyle ki, State Share özelliğiyle oyun içinde paylaşmak istediğimiz kısım için bir link oluşturup onu istediğimiz kişiye gönderebileceğiz. Bu kişi de söz konusu linki açıp tam olarak linki oluşturduğumuz andaki oyun dünyasına giriş yapabilecek. Bu sayede aşağıdaki görselde de görebileceğiniz gibi, linki mesela bir arkadaşınıza Discord üzerinden gönderip ona meydan okuyabileceksiniz. State Share'in kullanım senaryoları çoğaltılabilir elbette.
Özel Google kontrolcüsü
Stadia herhangi bir USB kontrolcüsüyle ya da klasik klavye-fare ikilisiyle oynanabilecek elbette ancak Google platform için kendi özel kontrolcüsünü de duyurdu etkinlikte.
Görüntüsüne aşağıdan göz atabileceğiniz yeni kontrolcüde göze çarpan ilk farklılık kayıt tuşu. Bu tuş sayesinde oynadığınız oyunlardan istediğiniz kısımları tek bir dokunuşla anında kaydedip YouTube'a yükleyebileceksiniz. İsterseniz sadece kendiniz için de kayıt alabilirsiniz elbette.
Kontrolcüde bir de Assistant butonu yer alıyor. Bu butonun işlevi ise aşağıda da değineceğimiz gibi oyunlardaki zor zamanlarımızda Google Assistant'tan hızlıca yardım almak.
Assistant yardımı
Yapılan duyuruya göre, Stadia'nın bir başka güzel özelliği de Google Assistant yardımına sahip olacak olması. Artık bir oyunda takıldığımızda zahmetli arayışlara girmeye son! Google, oyunculara tek dokunuşla Assistant'tan yardım alma imkanını sunacak Stadia ile. Google'ın özel kontrolcüsünde bulunan Assistant tuşuna basıp oyunda sıkıntı yaşadığınızı söylediğiniz anda yapay zeka oyunun tam olarak neresinde takıldığınızı tespit edip en alakalı YouTube videosunu önünüze getirebilecek.
İsteyen geliştiricilerin bu tuşa ve işleve özel olarak bazı özellikler geliştirebileceği de söylendi. Sesli komut vereceğimiz oyun sayısında patlama yaşanmasa bari.
Stadia Games and Entertainment
Google, Stadia platformu için özel olarak kurulan yeni oyun stüdyosunu da duyurdu: Stadia Games and Entertainment.
Geçtiğimiz günlerde Google'a katıldığını açıklayan Jade Raymond'ın firmada ne iş yapacağı sorusu da cevabını bulmuş oldu böylelikle. Yeni stüdyonun üzerinde çalıştığı oyunlar hakkında şimdilik bir ayrıntı paylaşılmadı.
Google'ın GDC 2019 etkinliğinin tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz.
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