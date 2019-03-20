Google, yeni oyun Stream platformunu duyurdu: Stadia

Stadia, "herkes için" tasarlandığı söylenen bir oyun platformu. Oyunculara bulut tabanlı (cloud-based), 4K-60fps oyun deneyimi vaat eden platform, Google'dan Phil Harrison'a göre çok oyunculu oyunlardaki en temel ve en sık karşılaşılan sorunları çözmek için geliyor. Bu sorunların başında ise stabil olmayan internet bağlantı hızları sebebiyle yaşananlar geliyor. Donanım sorunları saymazsak tabii, ki Stadia öncelikle bunu çözecek gibi görünüyor. Platform dünyada yaygınlık kazanırsa donanım farkları oynanışı etkileyemeyecek diyebiliriz.

Harrison'ın söylediklerine göre Google, çevrimiçi oyun deneyimine tam hakim olabilecek ve bu sayede bahsi geçen sorunları minimuma indirmiş olacak. Bunu yapabilmesinin sebebi ise Stadia sayesinde oyunların Google'ın kendi makinelerinde oynanabilecek olması. Yani bir oyunun bütün görsel işlemleri ve veri akışı Google tarafında yapılacak. Bu da firmaya tam kontrol verecek ve istenmeyen sorunların önüne geçmek çok daha kolay olabilecek.

Harrison, tüm bu imkanlar sayesinde yakın gelecekte battle royale oyunlarının sunucu kapasitesinin aynı anda yüz oyuncudan binlerce oyuncuya kadar çıkabileceğini belirtti. Tüm bu gelişmeler olurken hile yazılımlarının da engelleneceğini söyledi.