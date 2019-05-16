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Gör de inanma dedikleri bu olsa gerek!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 16.05.2019 14:51 | Son Güncelleme

Çoğu kişi sosyal medya hesaplarında kendisini çok farklı bir şekilde lanse ediyor. Photoshop ve filtreler çıktığından beri ciddi anlamda mertlik bozuldu. Bu içerikteki görsellerde tam bu cinsten...

Gör de inanma dedikleri bu olsa gerek!

Çoğu kişi Instagram'da başka gerçek hayatta başka görünüyor. Herkes belli bir kalıba uymak için elinden gelen photoshop ve filtreyi ardına koymuyor. Siz siz olun sosyal medyada gördüğünüz her şeye ya da herkese inanmayın her zaman canlısını görmekte fayda var. Instagram'da başka gerçek hayatta bambaşka olan kişileri sizler için derledik. Bu görsellerden sonra şüpheleriniz daha da artabilir. Bizden söylemesi...

İşte Instagram ve gerçek hayat...

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