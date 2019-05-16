Gör de inanma dedikleri bu olsa gerek!

Çoğu kişi Instagram'da başka gerçek hayatta başka görünüyor. Herkes belli bir kalıba uymak için elinden gelen photoshop ve filtreyi ardına koymuyor. Siz siz olun sosyal medyada gördüğünüz her şeye ya da herkese inanmayın her zaman canlısını görmekte fayda var. Instagram'da başka gerçek hayatta bambaşka olan kişileri sizler için derledik. Bu görsellerden sonra şüpheleriniz daha da artabilir. Bizden söylemesi...
İşte Instagram ve gerçek hayat...
Tatile çıkacaklara önemli uyarı! Oraya akın edecekler
Ahmet Keser: Fatih Portakal'ı kıskanıyorum
Meteoroloji 3 bölgeyi uyardı! Sabah saatlerine dikkat
İlk gören Pamukkale sanıyor ama...
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Ramazan bayramı öncesi tatlıda büyük oyun! Uzmanlar uyardı
Oruç tutanlar dikkat! Her yıl 200 bin kişi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum