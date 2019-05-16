Gör de inanma dedikleri bu olsa gerek!

Çoğu kişi Instagram'da başka gerçek hayatta başka görünüyor. Herkes belli bir kalıba uymak için elinden gelen photoshop ve filtreyi ardına koymuyor. Siz siz olun sosyal medyada gördüğünüz her şeye ya da herkese inanmayın her zaman canlısını görmekte fayda var. Instagram'da başka gerçek hayatta bambaşka olan kişileri sizler için derledik. Bu görsellerden sonra şüpheleriniz daha da artabilir. Bizden söylemesi...

İşte Instagram ve gerçek hayat...





