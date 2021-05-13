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Gora ne zaman ve nerede çekildi? İşte oyuncuları

Seo Editör-4 Seo Editör-4
13.05.2021 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz'ın en sevilen filmlerinden biri olan Gora bu akşam bir kez daha Star Tv ekranlarında olacak. Uzaylılar tarafından kaçırılan Arif'in hikayesine yer verilen Gora filmi 2004 yılında vizyonda olduğu dönemde gişe rekorları kurdu. Peki, Gora filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte, Gora filmi oyuncu kadrosu

Gora ne zaman ve nerede çekildi? İşte oyuncuları

Senaryosu Cem Yılmaz'a ait olan ve yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak'ın oturduğu Gora filmi 2004 yılında vizyona girmişti. Yıllar sonra tekrar tekrar izlenen ve izleyici güldürmeyi başaran Gora filmi bu akşam Star Tv ekranlarında yer alacak. Peki, Gora filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte, detaylar...

GORA NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Büyük bir bölümü uzayda geçen filmin ilk kısmında Arif’in yaşadığı ve çalıştığı yer olarak Antalya tercih edildi. İlerleyen uzay sahneleri için yine Antalya’da farklı setler kullanıldı. Stüdyolar Antalya Film Platolarında oluşturuldu.

GORA KONUSU NEDİR?

Cem Yılmaz filmde dört farklı karakteri canlandırıyor. Arif, Logar, Erşan Kuneri ve Komutan Kubar’a hayat veren Yılmaz, Arif karakteri altında turistik şehirlerden birinde tüccarlık yapıyor. Genç ve sempatik olan Arif halı satarak hayatını kazanıyor ve yaşadığı kasabada kurnazlığı ile tanınıyor. Bir gün dükkânını ziyaret eden yabancı müşteriler Arif’i kaçırarak G.O.R.A. isimli bir gezegene götürüyor. Arif’in bundan sonraki maceralarını, G.O.R.A.’dan kaçma planları şekillendiriyor. Kurnazlığını ve üçkâğıtçılığını kullanarak sürekli buradan kurtulma ve kaçma planları yapan Arif, komutan Logar’la mücadele etmek zorunda kalıyor.

G.O.R.A’yı yaklaşan bir alev topundan kurtarma macerası Arif’in uzaylı prenses Ceku (Özge Özberk) ile tanışmasını sağlıyor. Ceku’ya aşık olan Arif, hem aşkını, hem gezegenden kurtulup dünyaya dönme planlarını, hem de Logar’la mücadelesini izleyenleri kahkahaya boğan esprileriyle tamamlıyor.

GORA OYUNCULARI

G.O.R.A. bilim kurgu, komedi tarzında Türk sinemasının ilk akla gelen filmleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin en ünlü komedyenlerinden biri olan Cem Yılmaz’ın imzasını taşıyan senaryosu izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor. Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak, yapımcılığını Necati Akpınar’ın yaptığı film Türk sinemasının en pahalı yapımlarından biri olarak beyaz perde tarihine geçiyor. Film Cem Yılmaz, Özge Özberk, Ozan Güven, Şafak Sezer, Rasim Öztekin, İdil Fırat, Naz Elmas, Cezmi Baskın, Engin Günaydın, Erdal Tosun, Özkan Uğur, Coşkun Göğen gibi pek çok ünlü ismi bir araya getiriyor.

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Cem Yılmaz Zafer Algöz
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