Gora ne zaman ve nerede çekildi? İşte oyuncuları

Senaryosu Cem Yılmaz'a ait olan ve yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak'ın oturduğu Gora filmi 2004 yılında vizyona girmişti. Yıllar sonra tekrar tekrar izlenen ve izleyici güldürmeyi başaran Gora filmi bu akşam Star Tv ekranlarında yer alacak. Peki, Gora filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte, detaylar...

GORA NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Büyük bir bölümü uzayda geçen filmin ilk kısmında Arif’in yaşadığı ve çalıştığı yer olarak Antalya tercih edildi. İlerleyen uzay sahneleri için yine Antalya’da farklı setler kullanıldı. Stüdyolar Antalya Film Platolarında oluşturuldu.

GORA KONUSU NEDİR?

Cem Yılmaz filmde dört farklı karakteri canlandırıyor. Arif, Logar, Erşan Kuneri ve Komutan Kubar’a hayat veren Yılmaz, Arif karakteri altında turistik şehirlerden birinde tüccarlık yapıyor. Genç ve sempatik olan Arif halı satarak hayatını kazanıyor ve yaşadığı kasabada kurnazlığı ile tanınıyor. Bir gün dükkânını ziyaret eden yabancı müşteriler Arif’i kaçırarak G.O.R.A. isimli bir gezegene götürüyor. Arif’in bundan sonraki maceralarını, G.O.R.A.’dan kaçma planları şekillendiriyor. Kurnazlığını ve üçkâğıtçılığını kullanarak sürekli buradan kurtulma ve kaçma planları yapan Arif, komutan Logar’la mücadele etmek zorunda kalıyor.