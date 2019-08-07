Gördüğünüzde dönüp bir daha bakacağınız ilginç durumlar!

Hayatın kendisi kocaman bir sürpriz zaten, ancak arada sos niyetine serpiştirdiği ilginç olaylarla yüzümüzü daha da güldürmeyi başarıyor. Kimisi uçağa paraşütle biniyor, kimisi boynuna kedisini dolayıp metroya biniyor, bazen de pacman takım elbiseli bir amca görüyoruz günümüz neşe doluyor. İşte şaşırtan, meraklandıran ve yüzleri güldüren bazı ilginç durumlar...

1. Olduğu yere fazlasıyla uyum sağlamış ablamız...

2. Amcanın tarzı iyiymiş!

3. Terlikler?!

4. İnsanın karnının ne zaman acıkacağı hiç belli olmuyor.

5. Kedisi onun bebeği...

6. Atkıya gerek yok, saçlarım yeter!

7. İşini sağlama alan yolcu! Uçağa paraşütle biniyor

8. Bu yılın modası: Panda makyajı.

9. Lütfen üzerinizdeki metal eşyaları bırakıp tekrar geçin!

10. İş aralarında sporu ihmal etmemek lazım.

11. Kaplumbağa misali, iş yerini sırtında taşıyan arkadaş.

12. 'Rahatsız etme' kombini

13. Bir sonraki istasyon: Devrim… Next station: Revolution

14. Biraz çabuk olun! Hogwarts trenini kaçırmak istemiyorum.

15. Eşya taşımanın kolay yolu

16. Terlik de giysem zincirsiz asla!

17. İlginç bir durum!

18. Amcamız baya yaratıcıymış!

19. Dünyayı terk ediyor galiba!

20. Kedimsiz asla!

21. Örgü örmek bizim işimiz!





