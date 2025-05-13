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Gören 20 yaşında sanıyor ama gerçek yaşını duyanlar kulaklarına inanamıyor! Nasıl olduğunu anlattı

Eski model ve fotoğrafçı Chuando Tan genç görünümüyle görenleri hayrete düşürüyor. Gerçek yaşını duyanlar ise şaşıp kalıyor. Kim der 59 diye...

Gören 20 yaşında sanıyor ama gerçek yaşını duyanlar kulaklarına inanamıyor! Nasıl olduğunu anlattı

Eski model ve fotoğrafçı Chuando Tan görünümüyle gündeme geldi. Doğal yöntemlerde genç kalmayı başaran fenomen isim, yaşıyla herkese küçük çaplı bir şok geçirtiyor.

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Her sabah iki haşlanmış yumurta sarısı, az miktarda meyve ve bir bardak süt içen Tan, gün boyu tavuk-pilav, ızgara sebze ve balık çorbası yiyor. Bol maden suyu tüketmeyi tercih eden Tan, kahve ve çaydan uzak duruyor.

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Haftada dört kez kas güçlendirme odaklı antrenman yapan ve “Uykuya her şeyden çok değer veririm,” diyen Tan, saat 23.00’te yatakta oluyor, yatmadan 5–6 saat önce son öğününü tamamlıyor ve ekranlardan uzak kalarak meditasyon yapıyor.

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Estetik ve pahalı birçok bakım ürününe ihtiyaç duymayan fenomen, bir temizleme jeli ve nemlendirici kullanıyor. utarlı beslenme, düzenli egzersiz, kaliteli uyku ve doğallıktan vazgeçmemenin, pahalı müdahalelerden çok daha etkili sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.

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59. YAŞINI KUTLADI

Geçtiğimiz günlerde 59. yaşını sosyal medyada “Bu güzel gezegende bir yıl daha geçirdiğim için minnettarım” mesajıyla kutlayan Tan’a takipçileri, “En büyük ilham kaynağımızsın” notlarıyla sevgi ve hayranlıklarını iletti.

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Anahtar Kelimeler:
genç
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