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Ne ceza kesiyor ne de para istiyor! Sokakta kirli araçları tek tek seçiyor

Bursa'da mobil oto yıkama işi yapan Tuğrul Deligöz, sokakta park halinde gördüğü kirli araçları sahiplerinden habersiz ve ücretsiz şekilde yıkayarak dikkat çekiyor. Yaklaşık 2 ay önce başlayan "iyilik serisi" kapsamında 28 aracın temizliğini yapan Deligöz, hazırladığı videoları sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Ne ceza kesiyor ne de para istiyor! Sokakta kirli araçları tek tek seçiyor
Gökçen Kökden

Türkiye'de mobil oto yıkama sistemini yaklaşık 2 yıl önce ilk kez kendisinin getirdiğini belirten Tuğrul Deligöz, yaklaşık 2 ay önce ise farklı bir serüvene başladığını anlattı. Bir gün araç yıkamak için gittikleri sırada yaşlı bir vatandaşın yanlarına gelerek "Benim arabamı da yıkar mısınız?" demesi üzerine ücretsiz araç yıkama fikrinin ortaya çıktığını belirten Deligöz, bu olayın ardından sokakta kirli gördüğü araçları sahiplerine haber vermeden temizlemeye başladı.

Ne ceza kesiyor ne de para istiyor! Sokakta kirli araçları tek tek seçiyor 1

Özellikle kirli araçları tercih ettiğini ifade eden Deligöz, araçların marka, model veya segmentinin kendileri için önemli olmadığını söyledi. Deligöz, aracın temizlenmeden önceki haliyle sonraki halinin arasındaki farkın daha belirgin olması için kirli araçları seçtiklerini belirtti.

"Modeli, segmenti, lüks olması hiç önemli değil. Genelde kirli olmasına özen gösteriyoruz. Kirli olursa temizlendiği hali görmek daha güzel oluyor. Yaptığımızı göstermek amacıyla videolarını çekiyoruz" diyen Deligöz, araç sahiplerinden herhangi bir ücret talep etmediklerini ifade etti.

28 ARAÇ ÜCRETSİZ YIKANDI

Şimdiye kadar 28 aracın ücretsiz şekilde yıkandığını belirten Deligöz, araç sahiplerinin yapılan iyilikten memnun kaldığını söyledi. Bazı kişilerin ise araçlarının yıkanmasını istemediğini belirten Deligöz, olumsuz tepkilerin oldukça nadir olduğunu dile getirdi.
Deligöz, "Genelde iyi tepkiler alıyoruz. Kötü tepki aldığımız çok nadir. 28 arabada belki bir iki tane almışızdır" ifadelerini kullandı.

Araç sahiplerinin zaman zaman teşekkür etmek için ödeme yapmak istediğini de anlatan Deligöz, ücretsiz yaptıkları bu çalışmada gönderilen paraları kabul etmediklerini söyledi.

"İYİLİK SERİSİ SEKTÖRE DE YAYILDI"

Ne ceza kesiyor ne de para istiyor! Sokakta kirli araçları tek tek seçiyor 2

Yaptıkları videoları sosyal medya hesabından paylaşarak insanlara ulaştırdıklarını belirten Deligöz, "Benden sonra bütün mobil oto yıkamacılar bu seriye başladı. Böyle bir iyilik serisi oldu bir nevi. Başkaları yapınca onların da işleri arttı. Aslında bu biraz da istihdam sağlamış gibi oldu. Çünkü ne kadar izlenme, o kadar iş demek. Bu şekilde herkesin işleri artmış oldu" dedi.

"KİMSEDEN PARA TALEP ETMİYORUZ"

Sokakta kirli gördükleri araçlara zaman zaman kart bıraktıklarını ve araç sahiplerinin daha sonra kendilerine ulaştığını anlatan Deligöz, bazı durumlarda ise araç sahipleriyle tesadüfen karşılaştıklarını belirtti.

Yaptıkları işin karşılığında herhangi bir ücret beklemediklerini vurgulayan Deligöz, "Arabayı temizliyoruz, masraf sormuyoruz mesela kimseye. Kimseden para talep etmiyoruz. Ama insanoğlu işte, yapacak bir şey yok. Genelde güzel tepkiler alıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Deligöz, serinin son bölümünde bir kadın sürücünün aracını yıkadıklarını ancak sürücünün çekim yapılmasına izin vermediğini ve temizlik sırasında kendilerine tepki gösterdiğini de anlattı. Deligöz, buna rağmen amaçlarının herhangi bir karşılık beklemeden araç sahiplerine küçük bir iyilik yapmak olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Araç
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