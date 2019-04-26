Mynet Trend

Gören hayran kalıyor! Galeriç Ormanı'nda büyüleyen güzellik

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 26.04.2019 14:58 | Son Güncelleme

Samsun'da Kızılırmak Deltası'nda bulunan Galeriç Ormanı ilkbaharla birlikte açan su papatyaları ile beyaza büründü. Görenleri hayran bırakan papatyalar su yüzeyinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Gören hayran kalıyor! Galeriç Ormanı'nda büyüleyen güzellik

Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesinde yer alan ve Türkiye'deki nadir subasar ormanlardan birisi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti içerisindeki Galeriç Ormanı (sabasar ormanı), ilkbaharda doğaseverlere adeta görsel şölen sundu. Suyla kaplı zeminde açan su papatyaları su basar ormanını adeta beyazla kapladı. Su papatyaları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Özellikle fotoğraf sanatçıları bu dönemde Galeriç Ormanına gelerek su papatyalarının fotoğraflarını çekiyor. İrili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender Galeriç Ormanları ile 56 bin hektar alanı kapsayan Kızılırmak Deltası ise 356 tür yaban kuşuna da ev sahipliği yapıyor.

Galeriç Ormanı'nda su papatyası güzelliği

GALERİÇ ORMANI

Kızılırmak Deltası'nda bulunan Galeriç Ormanı, Türkiye'de nadir subasar ormanlardan birisidir. Biyolojik çeşitlilik bakımından oldukça zengin olan ormanda 35 ötücü kuş türü kuluçkaya yatmaktadır. Bu bölgenin yaban hayat açısından en ilginç alanlanı ise ilkbaharda tabanı tamamen suyla kaplanan yaprak döker ormanlarıdır. Bu ormanlar günümüzde parçalanmış olmakla birlikte Yörükler Beldesi kuzeyinde kalan Galeriç Ormanı henüz bütünlüğünü korumaktadır. Kızılırmak Deltası barındırdığı kuş varlığı açısından çok büyük öneme sahiptir. (DHA)

Galeriç Ormanı'nda su papatyası güzelliği

Galeriç Ormanı'nda su papatyası güzelliği

Galeriç Ormanı'nda su papatyası güzelliği

PARTNERBu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor!Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor!
Hazreti Musa Yolu yürüyüş parkuru oluyor Hazreti Musa Yolu yürüyüş parkuru oluyor
Son günleri! Görmek için akın akın gidiyorlarSon günleri! Görmek için akın akın gidiyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galeriç Ormanı su papatyası
 

En Çok Okunan Trend Haberler

Dikkat! Bu gece yarısına kadar sürecek

Dikkat! Bu gece yarısına kadar sürecek

Şahan Gökbakar nasıl zayıfladı? 28 kilo vermesinin sırrını açıkladı

Şahan Gökbakar nasıl zayıfladı? 28 kilo vermesinin sırrını açıkladı

AVM'de korkunç olay! Parmakları koptu

AVM'de korkunç olay! Parmakları koptu

Havalimanında rötar kavgası! Yolcudan tepki çeken sözler

Havalimanında rötar kavgası! Yolcudan tepki çeken sözler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgar yoğunluğu! Akın akın geliyorlar

Valizini kapan Türkiye'ye koştu! Kuyruğun sonu gelmiyor

Hazreti Musa Yolu yürüyüş parkuru oluyor

Hazreti Musa Yolu yürüyüş parkuru oluyor

Son günleri! Görmek için akın akın gidiyorlar

Son günleri! Görmek için akın akın gidiyorlar

Türkiye'de bir ilk oldu! Yeniden başlıyor...

Türkiye'de bir ilk oldu! Yeniden başlıyor...

Hoşgörü adası Akdamar, tüm ihtişamıyla ziyaretçilerini ağırlıyor

Akdamar, tüm ihtişamıyla ziyaretçilerini ağırlıyor

Doğu Anadolu'nun saklı cennetinde 'beyaz' güzellik

Doğu Anadolu'nun saklı cennetinde 'beyaz' güzellik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.