Gören hayrete düşüyor! Kapibaralara yoğun ilgi

Bursa Hayvanat Bahçesi’nde kemirgen hayvanların en irisi olarak bilinen kapibara, görenleri hayrete düşürüyor.

Ana vatanı Güney Amerika olan kapibaralar, büyüklüğü ile ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Boyları 64 santimetreye kadar ulaşan 6 kapibaraya hayvanat bahçesi görevlileri de gözü gibi bakıyor.

Elma, armut, patlıcan gibi sebze ve meyve türleriyle beslenen hayvanlar için özel ilgi gösterdiklerini belirten yetkililer, ayrıca en sevdiği yiyeceğin ise kabak olduğunu dile getirdi.

(DHA)



