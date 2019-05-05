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Gören hayrete düşüyor! Kapibaralara yoğun ilgi

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YAŞAM  | 05.05.2019 11:16 | Son Güncelleme

Bursa Hayvanat Bahçesi’nde dünyanın en büyük kemirgeni olarak bilinin kapibaralar, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Gören hayrete düşüyor! Kapibaralara yoğun ilgi

Bursa Hayvanat Bahçesi’nde kemirgen hayvanların en irisi olarak bilinen kapibara, görenleri hayrete düşürüyor.

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Ana vatanı Güney Amerika olan kapibaralar, büyüklüğü ile ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

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Boyları 64 santimetreye kadar ulaşan 6 kapibaraya hayvanat bahçesi görevlileri de gözü gibi bakıyor.

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Elma, armut, patlıcan gibi sebze ve meyve türleriyle beslenen hayvanlar için özel ilgi gösterdiklerini belirten yetkililer, ayrıca en sevdiği yiyeceğin ise kabak olduğunu dile getirdi.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
bursa hayvanat bahçesi

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