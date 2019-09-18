Gören şaşkına döndü! 5 kişilik motosiklet yolculuğu

Ataşehir’de geçtiğimiz gün, 5 kişilik ailenin motosikletle yaptığı tehlikeli yolculuğu görenler adeta şaşkına döndü. Motosiklet selesinin arkasında oturan kadın bir çocuğunu kucağında taşırken iki çocuğu da motosikleti kullanan babaları kucağında taşıdı. Ayrıca sadece motosikleti kullanan baba da kask takılı olması da dikkatleri çekti. Anne, baba ve 3 çocuğun motosikletle güvenliksiz şekilde yolculuk etmesi olası bir faciaya davetiye çıkardı.

Anne, baba ve 3 çocuğun motosikletle tehlikeli yolculuğu başka bir sürücünün cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikleti kullanan baba kucağında iki çocuğu taşırken anne de bir çocuğu kucağında taşıyor. Sadece motosikleti kullanan adamda kask olduğu görülüyor. Öte yandan çocuğun korkusu bakışlarına da yansıdı. (İHA)

