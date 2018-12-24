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Gören tezgaha gidiyor! 'İlk kez böyle geldi'

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 24.12.2018 10:53 | Son Güncelleme

Batmanlı balıkçılar, Elazığ’daki Keban Barajı’nda 92 kilogramlık turna balığı yakaladı. Balığı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Gören tezgaha gidiyor! 'İlk kez böyle geldi'

Batmanlı balıkçılar, Elazığ’daki Keban Barajı’nda 92 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 2 metre uzunluğunda turna balığı yakaladı. Yakalanan balık, Meydan Mahallesi Balıkçılar Caddesi’ne getirilerek, kilogramı 35 TL’den satışa sunuldu. Balığı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. 25 yıldır balıkçılık yapan Bilal Altuner, ilk defa böyle güzel balık geldiğini ve 4 kişini zor taşıdığını belirtti. Görmeye gelen vatandaş olduğunu anlatan Altuner, “Gelip fotoğraf çektiler. Balığı kestik, adam başı 5 kilo verdik onlara da. Yoğunluk var, biz memnunuz. Balığı 4 kişi zor taşıdık. Balığın türü turna çay balığıdır, kılçıksızdır. Şu anda tam mevsimidir. Izgara da yapabilirler, tava da, fırında her şekilde yapabilirler. Şimdiye kadar 1 saatte 30 kilo sattık” dedi.

"3 KİLO ALDIM"

Müşteri Müslüm Gitmez ise yoldan geçerken balığın ilgisini çektiğini anlatarak, “Uygun fiyata satılıyor, almadan da geçemedim. Balık 92 kilo, ben de 3 kilogram alabildim” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Batman keban barajı turna balığı

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