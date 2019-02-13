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Görenin ağzı açık kaldı! Bu da 'Kayseri usulü' kask

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 13.02.2019 12:04 | Son Güncelleme

Kayseri'de ana yolda kafasında poşetle hareket halindeki motosikleti yöneten sürücü görenleri şaşkına çevirdi. Diğer sürücüleri hayret içinde bırakan olay Kocasinan Bulvarı'nda yaşandı.

Kayseri'de Kocasinan Bulvarı'nda seyreden sürücüler, bir motosiklet kullanıcısının kafasında kask yerine poşet olduğunu görünce çok şaşırdı. Durumu gören vatandaşlardan biri o anları cep telefonu ile kaydetti. Seyir halinde gördüğü manzarayı kaydeden vatandaş, "Niye kask takmadın?" diye sorduğu motosiklet sürücüsü, "Yeni çıktı" diye cevap verdi.

Kafasına geçirdiği poşete yolu görebilmek için iki delik açan motosiklet sürücüsü trafikte bu şekilde yolculuk etti.

İşte o anlarda çekilen görüntüler:

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri kask

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bizim insanın kafası gerçekten çok değişik.Millet ne paralar harcıyor bu kafaları yaşamak için :)))
25 kuruşa güzel çözüm kask çok para
adamın kaskı yok demekki, yüz felci olmamak içinde torba koymuş, normal birşey... motorcular üşürse montun altına göğüs kısmına gazete koyar üşütmemek için
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