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Görenler ceset sandı, gerçek bambaşka çıktı! Mahalleliyi korkuttu...

Eskişehir'de bir evin balkonunu görenler gözlerine inanamadı, ilk bakışta gördüğünü ceset sandı. Tuhaf manzaranın ardındaki gerçeği fark edenler ise olayı şaşkınlıkla karşıladı: Çok kötü bir şaka. Şimdiden bile elim ayağım titriyor.

Görenler ceset sandı, gerçek bambaşka çıktı! Mahalleliyi korkuttu...

Eskişehir Erenköy Mahallesinde kimliği bilinmeyen şahıs veya şahıslar, bir evin balkonuna cansız manken astı. Üzerinde şapka, gömlek, eşofman ve çorap bulunan manken, iplerle balkon demirlerine sabitlendi. Ortaya çıkan tuhaf manzara mahalleliyi korkuturken, diğer yandan da merak konusu oldu.

Görenler ceset sandı, gerçek bambaşka çıktı! Mahalleliyi korkuttu... 1

İLK BAKIŞTA CESET ZANNETTİLER

Mankeni ilk bakışta ceset sandıklarını söyleyen vatandaşlar, bu manzaranın hem tuhaf hem de korkutucu olduğunu ifade etti. Bazı çevre sakinleri ise mankenin mahalledeki çocuklar tarafından şaka veya eğlence amaçlı asılmış olabileceğini belirtti.

Görenler ceset sandı, gerçek bambaşka çıktı! Mahalleliyi korkuttu... 2

"RESMEN ADAMI ASMIŞLAR"

Konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren Muhammed Ahmet, "Bu Erenköy'ün gençleri hiç doğru dürüst durmuyor. Ben de ilk kez gördüm bunu. İlk gördüğümde adam intihar etmiş sandım. Görenler korkarlar, resmen adamı asmışlar" dedi.

Görenler ceset sandı, gerçek bambaşka çıktı! Mahalleliyi korkuttu... 3

"Bir de şapka takmışlar, boynunu kesmişler" diyen Ahmet, "İple bağlamışlar, çatıya asmışlar. Üzerinde bir gömlek ve eşofman, bir de çorap var. Vallahi kışı getirmiş. Gece bunu görsem arkama bakmadan kaçarım. İnsan görse şaşırır ya. Çok kötü bir şaka. Şimdiden bile elim ayağım titriyor" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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