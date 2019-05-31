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Görenler inanamıyor! 5 yıl boyunca sakalını hiç kesmedi!

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 31.05.2019 10:29 | Son Güncelleme

ABD'de yaşayan 32 yaşındaki Lance Wooton'u görenler gözlerine inanamıyor! Cadılar Bayramı'nda takma sakal takmak yerine kendi sakalını uzatmaya karar veren adam 5 yıldır sakalının bir kılına bile dokunmuyor! Asıl ilginç tarafı ise...

Görenler inanamıyor! 5 yıl boyunca sakalını hiç kesmedi!

Bazı insanlar yıllarını bilimsel çalışmalarına adarken, bu adam hayatının son beş yılını sakalını uzatmak için harcadı.

Kuşkusuz ki sakal uzatmak, bir maratona katılmak kadar fedakarlık gerektirmiyor. Çünkü gerçekten bu gaye için hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Çeneyi tıraş etmediğiniz sürece, 32 yaşındaki Lance Wooton gibi sakalınızla tüm gözleri üzerinize çekebilirsiniz.

Bilişim şefi Haziran 2014'te cadılar bayramı kostümü için korsan olmaya karar verdi ve takma sakal yerine kendi sakalını uzatmak istedi.

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Ekim ayının sonuna doğru, uzayan sakalıyla kendi fotoğrafını paylaştı ve fotoğraf sakal yarışmasına ev sahipliği yapan bir şirketin dikkatini çekti.

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"İtiraf etmeliyim ki, sakal yarışması diye bir şey olduğunu bile hiç duymamıştım. Ama görünüşe göre varmış" diyen Wooton hikayesini şu sözlerle anlatıyor:

"CanYouHandleBar adında bir şirket aradı ve beni sakal yarışmasına davet etti.Gittiğimde gördüğüm sakallar karşısında bir duraksamadım değil. Ama oradaki insanların dostlukları, arkadaşça davranışları beni çok etkiledi. Kendi kendime ben de sakalımı uzatırım diye düşündüm ve şimdi beş yıl oldu. Dünyada dördüncü, ABD'de ikinciyim."

Son beş yılda, 32 yaşındaki Wooton30'dan fazla sakal yarışmasında yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Full Beard Natural'in ikincisi ve uluslararası alanda Full Beard Natural'in dördüncüsü.

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