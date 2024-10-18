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Görenler inanamıyor, Roma'daki aşk çeşmesine benzetiliyor... Eşsiz manzara Burdur'dan!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.10.2024 10:00
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Aşk dilemeye Roma'ya gitmeye son! Ülkemizde Aşk Çeşmesi olarak ün salmış olan Trevi Çeşmesi'ne benzer bir yapıya sahip Antoninler Çeşmesi, ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunmakta. Milattan sonra 160-180 yılları arasında inşa edilen bu nadir çeşme, Trevi Çeşmesi ile benzerlikler taşıyarak görenleri adeta Roma'da hissettiriyor. Trevi Çeşmesi, ziyaretçileri tarafından para atılıp aşk dilemeleriyle popülerliğini koruyor.

Görenler inanamıyor, Roma'daki aşk çeşmesine benzetiliyor... Eşsiz manzara Burdur'dan!

Sagalassos Antik Kenti Burdur'un Ağlasun ilçesinde bulunuyor. 2009 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne giren Sagalassos'un geçmişi, milattan önce 3000 yılına dayanıyor. Roma dönemi mimari eserlerin başında gelen yüzlerce yıllık antik suyun aktığı Antoninler Çeşmesi görenleri adeta büyülüyor.

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GÖRENLER ROMA SANIYOR

Görenlerin İtalya'nın başkenti Roma'nın Trevi semtinde bulunan Trevi Çeşmesi (Aşıklar Çeşmesi olarak da bilinir) sandığı Antoninler Çeşmesi, ziyaretçilerine benzersiz bir seyir keyfi sunuyor. Kardeş yapı olan bu iki çeşmeden Roma'daki Trevi Çeşmesi, her yıl 10 milyona yakın ziyaretçi alıyor. Burdur'da bulunan Sagalassos ise daha henüz o kadar keşfedilmiş değil.

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ROMA DÖNEMİNİN EN ÖNEMLİ ŞEHİRLERİNDEN BİRİYDİ

Türkiye’nin güneybatısında, Burdur iline bağlı Ağlasun ilçesi sınırları içinde yer alan Sagalassos, Roma İmparatorluk Dönemi’nde Pisidia Bölgesi’nin en önemli şehirlerinden biri. Görenin kendini Roma'da sandığı bu antik kentte özellikle Antoninler Çeşmesi, ziyaretçilerin ilgisini çeken en önemli yapılardan biri.

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M.S. 160-180 YILLARI

Milattan sonra 160-180 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen 'Antoninler Çeşmesi' yapıtı Roma İmparatorlarında Antoninler dönemine denk geldiği çin bu ismi alıyor. Antoninler, bugün hala çalışan ender çeşmelerden biri. Çeşme, kenti ziyarete gelen turistlerin ilgi odağı oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Burdur Roma çeşme
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