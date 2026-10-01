Görenler ne diyeceğini bilemedi! Metro istasyonuna özel “tükürme kutusu” yerleştirildi

Mumbai'de çekilen fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir metro istasyonuna yerleştirilen tükürme ünitesi görenleri hayrete düşürdü.

Fotoğraf, X kullanıcısı Zoru Bhathena tarafından “Mumbai Metrom, artık özel tükürme alanlarıyla” notuyla paylaşıldı. Kısa sürede dikkat çeken görüntünün ardından sosyal medya kullanıcılarından birbirinden farklı yorumlar geldi.

"DÜNYANIN İLK BELİRLENMİŞ TÜKÜRME ALANI"

My Mumbai Metro Now with dedicated Spitting Zones https://t.co/o8l8sYcbAu — Zoru Bhathena (@zoru75) September 27, 2026

Fotoğrafta Maha Mumbai Metro tarafından işletilen bir istasyona yerleştirilmiş özel bir ünite görülüyor. Ünitenin üzerindeki tabelada Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) ve Maha Mumbai Metro logoları bulunuyor.

“Be Responsible” yani “Sorumlu Olun” ifadesinin yer aldığı tabelada alan, “Dünyanın ilk belirlenmiş tükürme alanı” olarak tanımlanıyor.

Ünitenin üzerinde ayrıca “Touchless Spit Bin” (Temassız Tükürme Kutusu) ifadesi bulunurken kullanım talimatları Marathi dili ve İngilizce olarak veriliyor.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Sıra dışı uygulama sosyal medyada kısa sürede tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar kamusal alanlara tükürmenin önüne geçmek için böyle bir çözüm geliştirilmesini olumlu karşılarken bazıları ise böyle bir alana hiç ihtiyaç duyulmaması gerektiğini savundu.

Bir kullanıcı uygulamayı destekleyerek bunun davranışsal bir sorun karşısında kısa vadede işe yarayabilecek bir çözüm olabileceğini belirtti. Başka bir kullanıcı ise kamusal alanlarda tükürmenin engellenmesi gerektiğini söyleyerek özel bir tükürme noktası oluşturulmasını eleştirdi.