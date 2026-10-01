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Görenler ne diyeceğini bilemedi! Metro istasyonuna özel “tükürme kutusu” yerleştirildi

Hindistan, sıra dışı uygulamalarıyla şaşırtmaya devam ediyor. Mumbai kentindeki bir metro istasyonuna yerleştirilen ve insanların tükürmesi için özel olarak tasarlanan ünite, bu kez sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünitenin fotoğrafının paylaşılmasının ardından uygulama kısa sürede tartışma yarattı. Kullanıcıların bir kısmı bunu pratik bir çözüm olarak değerlendirirken, bir kısmı ise böyle bir alana neden ihtiyaç duyulduğunu sorguladı.

Görenler ne diyeceğini bilemedi! Metro istasyonuna özel “tükürme kutusu” yerleştirildi
Gökçen Kökden

Mumbai'de çekilen fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir metro istasyonuna yerleştirilen tükürme ünitesi görenleri hayrete düşürdü.

Görenler ne diyeceğini bilemedi! Metro istasyonuna özel “tükürme kutusu” yerleştirildi 1

Fotoğraf, X kullanıcısı Zoru Bhathena tarafından “Mumbai Metrom, artık özel tükürme alanlarıyla” notuyla paylaşıldı. Kısa sürede dikkat çeken görüntünün ardından sosyal medya kullanıcılarından birbirinden farklı yorumlar geldi.

"DÜNYANIN İLK BELİRLENMİŞ TÜKÜRME ALANI"

Fotoğrafta Maha Mumbai Metro tarafından işletilen bir istasyona yerleştirilmiş özel bir ünite görülüyor. Ünitenin üzerindeki tabelada Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) ve Maha Mumbai Metro logoları bulunuyor.
“Be Responsible” yani “Sorumlu Olun” ifadesinin yer aldığı tabelada alan, “Dünyanın ilk belirlenmiş tükürme alanı” olarak tanımlanıyor.

Ünitenin üzerinde ayrıca “Touchless Spit Bin” (Temassız Tükürme Kutusu) ifadesi bulunurken kullanım talimatları Marathi dili ve İngilizce olarak veriliyor.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Sıra dışı uygulama sosyal medyada kısa sürede tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar kamusal alanlara tükürmenin önüne geçmek için böyle bir çözüm geliştirilmesini olumlu karşılarken bazıları ise böyle bir alana hiç ihtiyaç duyulmaması gerektiğini savundu.

Bir kullanıcı uygulamayı destekleyerek bunun davranışsal bir sorun karşısında kısa vadede işe yarayabilecek bir çözüm olabileceğini belirtti. Başka bir kullanıcı ise kamusal alanlarda tükürmenin engellenmesi gerektiğini söyleyerek özel bir tükürme noktası oluşturulmasını eleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan metro
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