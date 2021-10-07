Görenler photoshop zannetti! Baykal Gölü’nün efsaneleri nesilde nesile yayılıyor

Baykal Gölü’nün derinliği yaklaşık 1285 metre olarak biliniyor. Yüz ölçümü ise, 31,722 kilometrekare olan Baykal Gölü'nün, uzunluğu ise, 636 kilometre en geniş yeri ise, 79.5 kilometredir. Eski Türklerin yaşam alanı olarak bilinen en eski göllerden Baykal Gölü’ne dair efsaneler peşi sıra geldi. Efsaneye göre, Baykal Gölü’nün bilinen bir de efsanesi de vardır. Bu efsaneye göre ise, Baykal Gölü'ne bağlı olan 336 tane nehrin olduğu ve bu nehirlerin de Baykal’ın çocukları olarak bilindiği söyleniyor. Baykal'ın 336 çocuğundan biri kadın diğeri ise, erkektir. Baykal’ın kızı Yenisey isminde bir Nehre aşık olmuştur ve bunu öğrenen Baykal da çok sinirlenerek kızına lanetli bir kaya göndermiştir.

EŞİ BENZERİ BULUNMAZ BİR DOĞA OLAYI

Baykal Zen’i, buz üzerinde bulunan taşların güneş ışığı aracılığı ile ısınması sonucunda taşın altındaki buzun erimesi ve günbatımının ardından buzun tekrar donması sayesinde ortaya çıkıyor. Bölgede eksi 19 dereceye kadar inen hava sıcaklığı ve sert esen rüzgarlar Baykal Zen’i oluşumunda etkili faktörlerden. Baykal Gölü, UNESCO tarafından 1996 yılında Dünya Mirasları listesine eklenmişti.



