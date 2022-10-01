Görenler tanıyamadı! Büşra Pekin yeni imajıyla herkesi şaşırttı

Türk müziğinin sevilen seslerinden Dilberay’ın hayatının anlatıldığı biyografik filminde başrol oynayan Büşre Pekin performansıyla göz doldurmuştu. Kendi sesiyle Dilberay’ın şarkılarını seslendiren Büşra Pekin’in oyunculuk performansı da beğenilmişti. Oyuncu Büşra Pekin, önceki gün Kuruçeşme'deki bir mekanda gerçekleşen davete katıldı. Yeni projesinin müjdesini veren Büşra Pekin’in yeni tarzı da dikkatlerden kaçmadı. Kilo verdiğini ifade eden güzel oyuncu Gülse Birsel’in yeni projesi için saçlarını sarıya boyattığını söyledi.

"ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Sarıya boyattığı saçları ve zayıflığıyla dikkat çeken oyuncu, “Yıllar öncesiyle aramda 12 kilo gibi bir fark var. Bazı projeler için kilo alıyoruz, bazı projeler için de şu an olduğu gibi kilo vermemiz gerekiyor” diye konuştu.

Saçlarını yeni projesi için sarıya boyayan Büşra Pekin, "Gülse Birsel'in bir projesine dahil oldum. Çok mutluyum. Çalışmalarımıza başladık" dedi.



