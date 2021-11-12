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  4. Goretzka'ya yapılan faul yürekleri ağza getirdi! Hofer'in kendisi bile inanamadı

Goretzka'ya yapılan faul yürekleri ağza getirdi! Hofer'in kendisi bile inanamadı

12.11.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın Liechtenstein'i 9-0 mağlup ettiği maçta Leon Goretzka'ya yapılan sert faul yürekleri ağza getirdi. Jens Hofer, rakibine yaptığı faul sonrası büyük üzüntü yaşarken, rakibinden özür diledi ve destek olmaya çalıştı.

Goretzka'ya yapılan faul yürekleri ağza getirdi! Hofer'in kendisi bile inanamadı
Leon Goretzka

Leon Goretzka

ALM Almanya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında Almanya ile Liechtenstein arasında oynanan mücadeleye Leon Goretzka'ya rakibi tarafından yapılan sert faul damga vurdu.

J Grubu'nda mücadele eden Almanya, sahasında konuk ettiği Liechtenstein'ı 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Almanya'ya farklı galibiyeti; 11. dakikada İlkay Gündoğan (pen), 20. dakikada Kaufmann (k.k), 22 ve 49. dakikalarda Leroy Sane, 23. dakikada Marco Reus, 76 ve 86. dakikalarda Thomas Müller, 80. dakikada Ridle Baku ve 89. dakikada Max Gopel'in (k.k) golleri getirdi.

YAPILAN FAUL, MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Liechtenstein forması giyen sol bek Jens Hofer'in maçın henüz 9. dakikasında Leon Goretzka'ya yaptığı faul gecenin ve maçın sonucunun önüne geçti.

RAKİBİNİN BOĞAZINA TEKME ATTI

Jens Hofer, gelişen Almanya atağında yaşanan hava topu mücadelesine kontrol şekilde dahil oldu ve rakibinin boğazına tekme attı. 25 yaşındaki futbolcu, Leon Goretzka'ya yaptığı bu faul sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı.

Acı içinde yerde kalan Alman futbolcuya ilk müdahale saha içerisinde yapılırken daha sonra detaylı tetkikler yapılabilmesi için bir süreliğine kenara alındı.

RAKİBİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Yaptığı sert faul sonrası büyük bir üzüntü yaşayan Jens Hofer, Leon Goretzka saha kenarına alınırken rakibinin yanına giderek özür diledi ve destek olmaya çalıştı.

Öte yandan söz konusu pozisyonda Almanya lehine verilen penaltıyı İlkay Gündoğan gole çevirdi.

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KALKTI VE ASİSTİNİ YAPTI

Jens Hofer'in sert faulüyle maçın başında zor anlar yaşayan Leon Gorezka, takımının 22. dakikada kaydettiği golde başrol oynadı. Tecrübeli futbolcunun pasında düzgün bir vuruş yapan Leroy Sane, farkı 3'e yükseltti.


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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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