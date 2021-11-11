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Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı sürpriz

11.11.2021 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lille'de gözden düşen Yusuf Yazıcı'nın kiralık olarak gönderilmesi gündemde. Milli Takım'a davet edilmeyen yıldıza Galatasaray'ın talip olduğu iddia edilmişti. Ancak Yusuf'un ve ailesinin gönlü Trabzon'da. Şampiyonluk yolundaki Trabzon, bu fırsatı değerlendirmek istiyor.

Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı sürpriz
Yusuf Yazıcı

Yusuf Yazıcı

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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A Milli Takım'a davet edilmeyen Yusuf Yazıcı, 24 yaşında geriye doğru gidiyor. Fransız ekibi Lille'deki hoca değişiminden sonra Türk futbolcularda büyük düşüş görüldü. Zeki ve Burak şans buluyor fakat Yusuf dibi gördü.

KİRALIK İHTİMALİ

Fransız ekibi Lille, Yusuf'u yarım sezonluğuna kiralık göndermeyi düşünüyor. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray iddiaları Yusuf tarafından yalanlanmıştı. Ancak Trabzonspor'a karşı soğuk olmadığı aktarıldı.

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AİLESİ DE İSTİYOR

Yusuf'un ve ailesinin gönlü Trabzonspor'dan yana. Takım bu sezon şampiyonluğun en büyük favorisi. Bordo-Mavililer, 17 milyon euroya sattığı Yusuf'u ücretsiz olarak kadrosuna kazandırmak istiyor. Milli maçların ardından temasların başlayacağı belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor
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