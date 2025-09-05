Görevden alınan başbakanın yerini "esrar kralı" doldurdu! 311 oyla seçimi kazandı

Tayland’da geçtiğimiz hafta görevden alınan Başbakan Paetongtarn Shinawatra’nın ardından parlamentoda yapılan oylamada, “esrar kralı” olarak bilinen eski Sağlık Bakanı ve iş insanı Anutin Charnvirakul yeni başbakan seçildi.

311 OYLA SEÇİLDİ

58 yaşındaki Anutin, bugün yapılan oylamada 311 milletvekilinin desteğini alarak 247 oy barajını rahatlıkla geçti. Zengin bir inşaat ailesinden gelen ve parlamentonun üçüncü büyük partisi Bhumjaithai’nin lideri olan Anutin, 2022 yılında esrarın suç olmaktan çıkarılmasına verdiği destekle uluslararası kamuoyunda tanınmıştı.

DÖRT AYLİK GEÇİCİ GÖREV

Anutin’in başbakanlığı, meclisteki en büyük muhalefet partisi olan Halk Partisi’nin desteğiyle mümkün oldu. Ancak yapılan anlaşmaya göre Anutin’in dört ay içinde meclisi feshederek erken seçim kararı alması gerekiyor.

EKONOMİ VE SİYASETTE ZORLU SINAV

Tayland’da son 17 yılda beş başbakan yargı yoluyla görevden alınmıştı.