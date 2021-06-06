Görevimiz Tatil filmi nerede ve ne zaman çekildi? Görevimiz Tatil filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

2018 yılında gösterime giren filmin başrollerinde usta tiyatrocu Demet Akbağ ve Zafer Algöz yer alıyor. Görevimiz Tatil filminin yönetmen koltuğunda Murat Şeker otururken, senaristliğini ise Ali Tanrıverdi kaleme almıştır. Filmde, Akbağ ve Algöz’ün yanında Enis Arıkan, Sinan Çalışkanoğlu, Hakan Bilgin gibi isimler de bulunuyor.

GÖREVİMİZ TATİL KONUSU

4 ferdi olan Mutlu ailesinin aile reisi Sıtkı, cimriliğiyle bilinen bir adamdır. Eşi Türkan ise yaşadığı hayattan bıkmış, kocasının aileye olan ilgisizliğinden şikayetçidir. Yıllardır tatile gitmemiş olan çift, terapistlerinin de ikna çabalarının sonuç vermesiyle birlikte bir karavan kiralarlar. Antalya’ya doğru yola çıkan çifti bu yolda kimi aksilikler beklemektedir. Arabaları bozulan çift, Yavaşlar Köyü’ne gitmek zorunda kalır. Köylülerin misafiri olan şehirli çift, burada köylülere öğretebilecekleri kimi şeyler olduğunu fark eder. Bu ortaklık hem iki kültürü birleştirecek hem de haklı bir mücadeleye destek verecektir…

GÖREVİMİZ TATİL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul ve İzmir bölgelerinde yapıldı. Ailenin şehir hayatını yansıtan sahneler İstanbul’da çekilirken yol sahneleri ve devamı için İzmir’e doğru yol alındı. İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan Birgi Mahallesi’nde yapılan çekimlerden sonra da Bayındır bölgesinde bazı sahneler çekildi.