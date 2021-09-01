Görevimiz Tatil filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Görevimiz Tatil filminin oyuncuları ve konusu…

İstanbul ve İzmir’de çekimleri yapılan Görevimiz Tatil filminde aile reisi olan Sıtkı, cimriliğiyle tanınır. Eşi Türkan da Sıtkı’nın ilgisizliğinden dert yanar. Yıllardır tatile çıkamayan çift, terapistlerinin iknalarının ardından birlikte karavan kiralayarak tatile çıkar. Ancak tatilde çiftimizi bu yolculukta bir dizi sorunlar beklemektedir.

GÖREVİMİZ TATİL FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

23 Şubat 2018'de gösterime giren ve yönetmenlik koltuğunda Murat Şeker'in oturduğu Görevimiz Tatil filminin çekimleri, İstanbul ve İzmir’de yapıldı. Ailenin şehir hayatını yansıtan sahneler İstanbul'da çekilirken, yol sahneleri ve devamı için İzmir'e doğru yol alındı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde yer alan Birgi Mahallesi'nde yapılan çekimlerin ardından Bayındır’da da bazı sahneler çekildi.

GÖREVİMİZ TATİL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

4 ferdi olan Mutlu ailesinin aile reisi Sıtkı, cimriliğiyle ün salmış biridir. Eşi Türkan da yaşadığı hayattan sıkılmış, kocasının aileye olan ilgisizliğinden ötürü şikâyet etmektedir. Senelerdir tatile gitmeyen çift, terapistlerinin de iknalarının ardından beraber bir karavan kiralarlar.

Antalya'ya doğru yol alan çift, bu yolda birçok aksiliklerle karşılaşır. Arabaları bozulan çift, Yavaşlar Köyü'ne gitmek durumunda kalır. Köylülerin misafiri olan şehirli çift, burada köylülere öğretebilecekleri bazı şeyler olduğunu görür. Bu ortaklık iki kültürü birleştirecekken, haklı bir mücadeleye de destek verecektir.

GÖREVİMİZ TATİL OYUNCULARI KİMLERDİR?

Zafer Algöz

Demet Akbağ

Sinan Çalışkanoğlu

Enis Arıkan

Filiz Ahmet

Hakan Bilgin

Deniz Altan

Ali Keçeli

Özlem Türkad

Sarp Akkaya

Elif Gezen

Ali Barkın

Yılmaz Gruda

Hande Katipoğlu

Anıl Tetik



