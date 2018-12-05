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'Görgüsüzlüğümüz için özür dilerim'

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
YAŞAM  | 05.12.2018 09:40 | Son Güncelleme

Kim Kardashian ve Kanye West, dün akşam Broadway'de Cher Müzikali'nin açılış gecesine katıldı.

Şov boyunca elinden telefonu düşürmeyen Kanye West, seyirciden tepki alınca 'Görgü kuralı noksanlığımızdan dolayı özür dileriz' dedi...

Kanye West Cher Müzikali’nde seyirciden özür diledi

Kim Kardashian ve Kanye West bu aralar oldukça yoğun. Bir yandan kendi markalarının yeni projeleriyle uğraşırken bir yandan da etkinlik etkinlik gezmeyi ihmal etmiyor.
Dün akşam Brodway’de düzenlenen Cher Müzikali’ne katılan çift yine basının ilgi odağıydı…
Şov öncesi basının karşısına çıkan West ve Kardashian içeride de yine tüm bakışları üzerlerine çekmeyi başardı.
Kanye West tüm gösteri boyunca elinden telefonu düşürmeyince bir seyirci Twitter üzerinden uyarıda bulundu…
Performans esnasında, Jarrod Spector adlı bir seyirci West'e Twitter üzerinden “Burada olman çok güzel. Ama başını telefondan kaldırırsan burada bir şovda olduğumuzu anlarsın. Bu açılış gecesi. Bizim için çok önemli. Çok teşekkürler” yazdı… 41 yaşındaki rap şarkıcısı West de bu mesaj üzerine “Cher'in enerjisi ve Sonny'nin ilişkisi, Kim ve bana el ele tutuşup ‘I got you babe' şarkısını söyletti.
Görgü kuralı noksanlığımızdan dolayı özür dilerim. Bu büyük eseri sahneye koyan enerjiniz için size minnettarız” ifadesini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
kanye west cher Kim Kardashian

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