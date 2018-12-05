'Görgüsüzlüğümüz için özür dilerim'

Kim Kardashian ve Kanye West bu aralar oldukça yoğun. Bir yandan kendi markalarının yeni projeleriyle uğraşırken bir yandan da etkinlik etkinlik gezmeyi ihmal etmiyor.

Performans esnasında, Jarrod Spector adlı bir seyirci West'e Twitter üzerinden “Burada olman çok güzel. Ama başını telefondan kaldırırsan burada bir şovda olduğumuzu anlarsın. Bu açılış gecesi. Bizim için çok önemli. Çok teşekkürler” yazdı… 41 yaşındaki rap şarkıcısı West de bu mesaj üzerine “Cher'in enerjisi ve Sonny'nin ilişkisi, Kim ve bana el ele tutuşup ‘I got you babe' şarkısını söyletti.