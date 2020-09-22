Goril doğum yaptı sosyal medyada olay oldu! Yanından ayırmıyor

Bristol Hayvanat Bahçesi'ne Ağustos ayında yeni bir üye katıldı. Kala adlı gorilin doğum yapmasının ardından çekilen fotoğraf kareleri de sosyal medyada gündem oldu.

Hayvanat bahçesinde görevli olan Lynsey Bugg, bebeğin gelişi hakkında “Hepimiz heyecanlandık. Yeni doğmuş bir bebek gorili görmenin çok özel bir yanı var, onlar çok ikonik ve karizmatik bir tür. Anne Kala bebeğine çok iyi bakıyor ve şefkatli yaklaşıyor. Ne yazık ki geçen yıl ilk çocuğunu kaybetti Anne goril, doğum kanalını tıkayan ve böylece bebeğin doğal olarak doğmasını engelleyen alçak bir plasentaya sahip olduğu için acil sezaryen ameliyatı geçirdi ancak bebek birkaç saat sonra öldü. Neyse ki bu hamilelik mutlu bir hamilelikti ve anne ve bebeği büyüyor. Anne goril asla bebeğinin yanından ayrılmıyor' şeklinde açıklamalarda bulundu.

Batı Afrika Düzlük Gorilleri artık kritik tehlike altında. Vahşi doğada pek çok goril, avcıların hedefinde yer alıyor. Ne yazık ki Kala, nesli tükenme tehlikesi en yüksek olan türlerden biri. Bu nedenle, Bristol Hayvanat Bahçesi'ndeki bakıcılar, hayvanat bahçesindeki diğer 6 gorile katılan sevimli bebek için çok mutlular.