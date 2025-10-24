Mynet Trend

Goril'e DNA testi yaptırdılar! Türkiye'de kalacak

İstanbul Havalimanı'nda 2024 yılında yakalanarak koruma altına alınan 'Zeytin' ismindeki gorilin iade sürecinde, Nijerya'nın menşei ülke olmadığı tespit edildi. Zeytin'in Türkiye'de bir hayvanat bahçesine yerleştirilmesine karar verildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Nijerya çıkışlı ve Bangkok varışlı olarak görünen kafes tipi yük, 22 Aralık 2024'te takibe alındı. Kutuyu inceleyen ekipler, içerisinde nesli tehlike altındaki goril yavrusu ele geçirdi. 'Zeytin' adı verilen yavru goril, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli tarafından rehabilitasyona alınarak bakımı yapıldı. Bu süreçte, Nijerya tarafından Zeytin'in geri iadesi istendi. İade sürecinde yapılan incelemede Zeytin'in gerçekten Nijerya'ya ait bir tür olup olmadığının netleştirilmesi amacıyla DNA testi uygulanmasına karar verildi. Ankara Üniversitesi Evrimsel Genetik Laboratuvarı koordinasyonunda yürütülen ve tüm genom dizilime ile gerçekleştirilen DNA testinde Zeytin'in Batı Ova gorili olduğu tespit edildi. Bu gelişmeyle birlikte Nijerya'nın Zeytin'in menşei ülkesi olmadığı anlaşıldı.

'EMİN ELLERDE YAŞAMINI SÜRDÜRECEK'

DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) Taraflar Konferansı'nda (COP-19) alınan kararlara göre el konulan hayvanlar için yerleştirme yerleri belirlenirken hayvanlar için insancıl koşullar ve yaşam süreleri boyunca uygun bakım sağlamak taahhüt edilmiştir. Ayrıca, Nijerya'nın menşei ülke olmaması sebebiyle, COP-19 kararları doğrultusunda Zeytin'in Türkiye'de bir hayvanat bahçesine yerleştirilmesine karar verilmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Zeytin, emin ellerde yaşamını sürdürecek ve gerekli bakımı titizlikle yapılacaktır. Türkiye olarak zengin biyolojik çeşitliliğimizi ve yaban hayatını geleceğe taşımak için büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

(DHA)

