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Görme engelli bir kişi, Playboy'a tazminat davası açtı

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 14.12.2018 15:19 | Son Güncelleme

ABD’de 1953’te yayım hayatına başlayan başlayan Playboy dergisi, tarihinin en sıra dışı davasıyla karşı karşıya.

Görme engelli bir kişi, Playboy'a tazminat davası açtı

Donald Nixon adlı bir görme engelli vatandaş, ‘derginin internet sitesinin görme engelliler için uygun olmadığını’ savunarak dava açtı.

Cumhuriyet’in haberine göre, kendisinin birçok internet sitesini ekran okuyabilen yazılım sayesinde kullanabildiğini belirten Nixon, Playboy’un sitesinin ise buna izin veren bir alt yapıya sahip olmadığını vurguladı.

Bunun ABD’de 1990’dan bu yana yürürlükte olan engellilerin haklarını koruyan yasaya aykırı olduğunu söyleyen Nixon, mahkemeye başvurdu. Nixon’ın tazminat davası açması ABD basınında geniş yer bulurken, dünyaca ünlü derginin milyonlarca dolar ceza alabileceği iddia ediliyor.

Nixon’ın avukatı da açıklamalarda bulunurken, müvekkilinin internet sitesinden diğer insanlarla eşit bir şekilde keyif alamadığını, ürün ve hizmetlerden faydalanamadığını belirtti. Playboy’dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunulmadı.


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