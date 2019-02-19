Görme yetisini kaybetti ama sanatını asla!

Jose Garcia Antonio isimli heykeltıraş, çamurdan mitolojik karakterlerin heykellerini yapıyor. Çocukluk anılarıyla harmanladığı yeteneğini 'umudunu hiç kaybetmemeye' bağlıyor.

Antonio "Görme yetim tamamen kayboldu ama umudumu hiç kaybetmedim ya da üzülüp yas tutmadım" diyor.

55 yaşında göz tansiyonu nedeniyle görme kabiliyetini tamamen kaybeden adam hayatını sanata adadığını söylüyor.

Sanatçının eşi Santareyna Mendoza her zaman eşine destekçi olduğunu belirtiyor.

"Ona hayranım. Hiç üzülmedi. Hatta bana 'ağlama ben bu evin erkeğiyim, çalışıp rızkımızı kazanacağım' dedi."

