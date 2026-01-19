YEMEK

Görülen en sıra dışı döner: 'Kardan' yaptı, yoğun ilgi gördü!

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir döner ustası, kar yağışını farklı değerlendirdi. Kardan döner yapan usta, görenleri hayrete düşürdü. Kestiği döneri vatandaşlara ikram etti. Detayları bakın nasıl anlattı...

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan döner ustası Muhammet Güner, kar yağışı değerlendirmek istedi. Alışılmışın dışında bir çalışma düşünen Güner, kardan döner yapmaya karar verdi.

KARLARI ÜST ÜSTE KOYARAK DÖNER YAPTI

Dışarıda biriken karları üst üste koyarak döner şekli veren Güner, eline aldığı döner bıçağıyla adeta et ve tavuk döner keser gibi karı kesmeye başladı. Kestiği karları dürüme saran Güner, kardan döneri çevredeki vatandaşlara ikram etti.

"KAR ÇOK GÜZEL YAĞIYORDU"

Ortaya çıkan ilginç görüntü, hem dükkana gelenlerin hem de çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Kardan dönerin çok fazla ilgi gördüğünü belirten Güner, "Kar çok güzel yağıyordu. Biz de farklı bir şey yapalım dedik ve insanlar da ilgisini gösterdi" dedi.

"BU KADAR İLGİ ÇEKECEĞİNİ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

İnsanların ilgisine teşekkür ettiğini belirten Muhammet Güner, "Dışarıda çok güzel kar yağıyordu. Etten ve tavuktan döner yapıyoruz. Biz de dedik ki neden kardan döner yapmıyoruz. Bunun üzerine kardan döner yaptım. Bu dönerin bu kadar ilgi çekeceğini düşünmemiştim. İnsanların gösterdiği ilgiye teşekkür ederim" dedi.

