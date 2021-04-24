Görülmüştür filminin ekibinden Oscar adayı The Letter Room filmine intihal suçlaması

First Look Media'nın sahip olduğu yayın hizmeti Topic tarafından finanse edilen "The Letter Room", Lind’in kocası Oscar Isaac ve Alia Shawkat'lı bir oyuncu kadrosuna sahip. Kasım 2020'de Hollyshorts'ta çıkış yaptıktan sonra, şubat ayında Oscar adayları listesinde yer aldı ve bunu birkaç dağıtım anlaşması daha izledi. 11 Nisan'da, BirGün gazetesinden film eleştirmeni Vecdi Sayar'ın yazdığı bir köşe yazısı "Görülmüştür"le "Letter Room" arasındaki benzerlikleri gösterdi. Cumhuriyet Gazetesi, konuya ilişkin haberi dünyaya duyurdu ve sinema eleştirmeni Kerem Akça filmi ucuz bir kopya olmakla suçladı.

Serhat Karaaslan yönetmenliğindeki 2019 yapımı Görülmüştür filmi ile 2020 yapımı Oscar adaylığı bulunan Elvira Lind imzalı kısa film The Letter Room arasındaki benzerlik kafa karışıklığı yarattı. Sinema dünyasında tartışmalara yol açan iki filmde de mahkumların postalarını sakıncalı içerikler için kontrol etmek için görevli hapishane gardiyanını konu alıyor. Beyazperde’nin haberine göre; Görülmüştür film yapım ekibi avukat aracılığıyla hukuki haklarını soruşturuyor ve Amerikalı meslektaşlarıyla görüşmek istiyor.

"FİLM ELEŞTİRMENLERİNDEN ÖĞRENDİK"

Görülmüştür’ün yönetmeni Serhat Karaaslan ve yapım ortakları, “Bu durumu sosyal medya paylaşımları ve film eleştirmenlerinden öğrendik. Türkiye / 90 Film Prodüksiyon, Almanya / Departures Film ve Fransa / Silex Films'teki ortak yapımcılarımızla birlikte yasal seçeneklerimizi değerlendiriyoruz. Herhangi bir mali pazarlık girişimimiz olmadı. Avukatımızın onlara söylediği şudur: Makul bir şüphenin ötesinde, bu sadece ahlaki hakların ihlaliyle ilgili bir mesele değildir, aynı zamanda filmin mali haklarına da zarar veriyor." dedi.

IndieWire sitesi yorum için Lind'e ulaştığında, bir temsilcisi şu ifadeyi sundu: 'Letter Room', bağımsız olarak tasarlanmış orijinal bir çalışma. Türk avukatlar maddi tazminat talebinde bulunana kadar, "Letter Room"a dahil olan hiç kimse bu filmi izlememişti ve haberi de yoktu." dedi. Letter Room, “Bobbi Jene” belgeselini yönetmesiyle tanınan Lind'in ilk kısa filmi.

GÖRÜLMÜŞTÜR HAKKINDA

Hapishane sansürü ve mahkumların mektuplarını okumak ve sakıncalı kısımları karartmakla görevli, yazar olma hevesindeki Zakir'i “Görülmüştür” filminde Berkay Ateş canlandırıyor. Duyarlı Zakir, bir mahkûmun karısına, kocasına yazdığı mektuplar yoluyla takıntılı hale geldiğinde durum gergin bir hal alır. Karaaslan, filmi 2015'te Cannes Cinéfondation da dahil olmak üzere birkaç laboratuvarda geliştirdi. ABD'de 2016'da bir Bağımsız Film laboratuvarı sırasında, filmden bir sahneyi İngilizce olarak çekti. Filmin prömiyeri 2019'da Karaaslan'ın Avrupa ve Akdeniz Film Eleştirmenleri Federasyonu'ndan bir ödül kazandığı Karlovy Vary'de yapıldı.

