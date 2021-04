Görülmüştür filminin ekibinden Oscar adayı The Letter Room filmine intihal suçlaması

Serhat Karaaslan yönetmenliğindeki 2019 yapımı Görülmüştür filmi ile 2020 yapımı Oscar adaylığı bulunan Elvira Lind imzalı kısa film The Letter Room arasındaki benzerlik kafa karışıklığı yarattı. Sinema dünyasında tartışmalara yol açan iki filmde de mahkumların postalarını sakıncalı içerikler için kontrol etmek için görevli hapishane gardiyanını konu alıyor. Beyazperde’nin haberine göre; Görülmüştür film yapım ekibi avukat aracılığıyla hukuki haklarını soruşturuyor ve Amerikalı meslektaşlarıyla görüşmek istiyor.

THE LETTER ROOM HAKKINDA

First Look Media'nın sahip olduğu yayın hizmeti Topic tarafından finanse edilen "The Letter Room", Lind’in kocası Oscar Isaac ve Alia Shawkat'lı bir oyuncu kadrosuna sahip. Kasım 2020'de Hollyshorts'ta çıkış yaptıktan sonra, şubat ayında Oscar adayları listesinde yer aldı ve bunu birkaç dağıtım anlaşması daha izledi. 11 Nisan'da, BirGün gazetesinden film eleştirmeni Vecdi Sayar'ın yazdığı bir köşe yazısı "Görülmüştür"le "Letter Room" arasındaki benzerlikleri gösterdi. Cumhuriyet Gazetesi, konuya ilişkin haberi dünyaya duyurdu ve sinema eleştirmeni Kerem Akça filmi ucuz bir kopya olmakla suçladı.