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Görümce filmi konusu nedir, oyuncuları kim? Görümce filmi nerede, ne zaman çelikdi?

27.07.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görümce filmi vizyondayken izleyiciler tarafından oldukça sevilmişti. Bu akşam Tv ekranlarında tekrar izleyicisiyle buluşacak olan filmin ayrıntıları merak konusu oldu. Peki, Görümce filmİ konusu nedir? Görümce filmi nerede, ne zaman çekildi? Oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...

Görümce filmi konusu nedir, oyuncuları kim? Görümce filmi nerede, ne zaman çelikdi?

Gelin görümce arasındaki çekişmeyi komik bir anlatım ile ele alan film 2016 yılında vizyona girmişti. Görümce'nin yönetmenliğini Kıvanç Baruönü, yapımcılığını Necati Akpınar, senaryosunu Gupse Özay yazdı. Filmi izleyecek vatandaşlar merak ettiklerini araştırmaya devam ediyor. İşte Görümce filmi hakkında detaylar...

GÖRÜMCE NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Görümce filmi 27 Temmuz Çarşamba bugün saat 20:00 de Star Tv'de ekrana gelecek.

GÖRÜMCE NEREDE ÇEKİLDİ?

Kıvanç Baruönü'nün yönettiği Görümce filmi, İstanbul'da çekildi ve film 2 Aralık 2016 tarihinde vizyona girdi.

GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU

Yeliz, erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü nedeniyle iki kardeş birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir. Zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Ahmet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayırmaktır. Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar.

GÖRÜMCE FİLMİ OYUNCULARI

Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünde oynadığı filmde, Özay ile birlikte Eda Ece, Buğra Gülsoy, Zeynep Kankonde, Dilşah Demir ve Danilo Zanna gibi isimler kamera karşısına geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Eda Ece görümce
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