Görünce gözlerine inanamadı! Dudakları bir anda morardı!

İngiliz güzellik blogger'ı Cassidy Valentine, çoğu kadının yaşadığı en büyük kabuslardan birini yaşadı.

İngiltere'nin Sky News'a konuşan Cassidy Valentine kendini daha güzel hissetmek için dudaklarına dolgu yaptırdığını ancak bu operasyonun kötü sonuçlandığını açıkladı.

"Neredeyse dudağımı kaybediyordum" diyen Cassidy Valentine, blogger olduğunu için çoğu yerden bedava botoks ve dolgu teklifleri geldiğini söyledi. Bu işlemi de bedava yaptırdığını belirten blogger dudaklarına dolgu enjekte ettirme işleminden sonra anında pişman olduğunu belirtti.

Aynada gördüğü görüntü karşısında büyük şok yaşadığını da sözlerine ekleyen Cassidy Valentine, dudaklarının şiştiğini ve mosmor olduğunu görünce hemen dolgu yapan kliniğe koştuğunu söyledi. Kliniktekilerin ise kendisine sadece alerji ilacı önermesiyle çılgına döndüğünü belirten Cassidy Valentine, "Dudağımı kaybediyordum. Dudağımda resmen hiçbir kalp atışını bile hissedemediler. Saatlerce dudaklarım hissiz kaldı ve hemen acile koştum. Eğer acile gitmeseydim şu an bir dudağım bile olmayacaktı" dedi ve şunu söyledi:

"Kendimi güzel hissetmek için böyle bir şey yaptım ve hayatımın en korku dolu günlerini geçirdim"



