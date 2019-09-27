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Görünce kullanmaktan vazgeçeceğiniz absürt tuvaletler!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 27.09.2019 09:50 | Son Güncelleme

Tuvalet bir evin olmazsa olmazı, kimi zaman banyonun içinde kimi zaman bağımsız bir bölüm olarak bulunan tuvaletler kimi zaman da çağının ötesine geçiyor. Sizler için hangi akıl ve mantıkla tasarlandığı bilinmeyen sıra dışı tuvaletleri biraraya getirdik. Siz olsaydınız bu tuvaletleri kullanır mıydınız?

Görünce kullanmaktan vazgeçeceğiniz absürt tuvaletler!

Tuvaletin tarihi MÖ 5 bin yıllarına kadar uzanıyor. İnsanlar bu en doğal ihtiyaçlarını gidermek için tarih boyunca çeşitli çözümler arayıp durmuşlar. İnsan ve toplum sağlığını yakından ilgilendiren bu konu üzerinde Sümerler’den Antik Mısır‘a, Antik Roma‘dan Antik Yunan’a kadar çok değişik yöntemler benimsenmiş. Mesela Roma devrinde zenginlerin hemen hemen hepsinin evinde zaman içerisinde tuvaletler yer alırken, parası evine kanal yapmaya yetmeyen vatandaşların kullanımı için ise umumi tuvaletler (Latrina) inşa edilirdi. Parasını ödeyen herkes bu umumi tuvaletleri kullanabilirdi. Varlıklı insanların da genel tuvaletlerde toplanıp bir yandan ihtiyaç giderirken, bir yandan da komşularıyla dedikodu yapması, siyaset tartışması ve iş anlaşmaları bağlamaları adettendi.

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Ama bizim size bugün anlatacağımız tuvaletlerin bunlarla hiç ilgisi yok, modern dünyanın içinde kendisine yer bulmuş sıra dışı tuvaletler bunlar. Kullanmanın cesaret gerektirdiği, görenlerin üzerinde 5-10 dakika düşünmesi gereken absürt tuvaletler…

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