Görüntü Kars'ta çekildi! Yaptığı kar banyosu ile zinde kalıyor

Kars'ta Arpaçay ilçe sınırında Çıldır Gölü kıyısındaki Kütük Ev’de aşçılık yapan Hasan Aras, işinden arta kalan zamanında kar banyosu yaparak zinde kalıyor. Güneşli havalarda soyunarak kar yığınlarına uzanan Aras, karda yüzüyor, kulaç atıyor ve vücuduna kar sürerek rahatlıyor.
"ZİNDE KALMAK İÇİN YAPIYOR"
Kar banyosu yapmanın çok zevkli olduğunu söyleyen Aras, "Kara ve soğuk havaya alışkınız. Ben de zinde kalmak için kar banyosu yapıyorum. Tek kelime ile harika" dedi. (DHA)
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