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Görüntü Kars'ta çekildi! Yaptığı kar banyosu ile zinde kalıyor

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 02.03.2019 11:23 | Son Güncelleme

Kars'ın meşhur aşçılarından biri olan Hasan Aras (52) kar banyosu ile zinde kalıyor.

Kars'ta Arpaçay ilçe sınırında Çıldır Gölü kıyısındaki Kütük Ev’de aşçılık yapan Hasan Aras, işinden arta kalan zamanında kar banyosu yaparak zinde kalıyor. Güneşli havalarda soyunarak kar yığınlarına uzanan Aras, karda yüzüyor, kulaç atıyor ve vücuduna kar sürerek rahatlıyor.

"ZİNDE KALMAK İÇİN YAPIYOR"

Kar banyosu yapmanın çok zevkli olduğunu söyleyen Aras, "Kara ve soğuk havaya alışkınız. Ben de zinde kalmak için kar banyosu yapıyorum. Tek kelime ile harika" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kars kar soğuk banyo Hasan Aras

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