Görüntüler ele verdi! En yakın arkadaşıyla karısını yakaladı

Çin’de bir erkek en yakın arkadaşıyla karısının yakınlaşma görüntülerini kaydetti.
Ülke basınında adı Yang olarak belirtilen koca, 2016 yılında otomobilinde kullandığı kamerayı evde şarjda bıraktığını söyledi. Kameranın açık olduğunu bilmediğini öne süren Yang, en yakın arkadaşı Liu’yla karısının görüntülerini ele geçirdi. Görüntülerde soyunan ve öpüşen karısını kendisini aldatmakla suçladı.
Yang, oğlu üniversite sınavına hazırlandığı ve henüz boşanmaya karar vermediği için görüntüleri sakladığını bildirdi. Geçen sene boşanma kararı alması üzerine görüntüleri ifşa ettiğini vurguladı.
Boşandığı karısı Cui Hua ise, görüntülerin gizli kamerayla kaydedildiğini iddia etti. “Bay Liu, iş arkadaşımdı. Eğer iddialar doğru olsaydı, yetkililer bana uyarı cezası verirdi” dedi.
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