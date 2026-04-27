Görüntüler Ordu'dan! Nisan sonunda 4 metre kar yağdı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 5 aydır sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarına mayıs ayı yaklaşırken de devam ediyor. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken yaylalarda yürütülen çalışmalarda, zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle özellikle Çambaşı-Yeşilce yolunda kar kalınlığı yer yer 4 metreye kadar ulaşıyor.

Nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen bölgede yüksek kar kalınlığının görülmesi çalışmaları zorlaştırırken, ilginç görüntüleri de beraberinde getiriyor.

METRELERCE YÜKSEKLİĞE ULAŞIYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle yolu ulaşıma açmak için titizlikle çalışmalarını sürdürürken, kar duvarlarını andıran kütleler metrelerce yüksekliğe ulaşıyor.

Zorlu coğrafi şartlara rağmen sürdürülen çalışmalarla yayla ve mahalle yollarının yeniden ulaşıma açılması hedefleniyor.



Kaynak: İHA